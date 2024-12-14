إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: باتشوكا ليس خصما سهلا.. ومتعطش للمشاركة في هذه المواعيد الكبرى

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 10:53

كتب : FilGoal

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - وسام أبو علي

أعرب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن جاهزيته الكاملة لخوض المواجهة المرتقبة ضد باتشوكا المكسيكي.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء اليوم السبت في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

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وقال أبو علي عبر فيفا: "على المستوى الشخصي، أمضيت تسعة أشهر رائعة للغاية في الأهلي، وسجلت الكثير من الأهداف، كما سارت المباراة الأخيرة ضد العين بشكل جيد للغاية بالنسبة للفريق، لذا، فقد حصلنا الثقة، ومنحتنا المباراة شعورًا جيدًا. بالنسبة لنا جميعًا".

وأضاف "نحن نأمل أن يدعمنا الكثير من المشجعين في الملعب. لقد شاهدنا باتشوكا، إنه فريق رائع، ونكن له كل الاحترام، ولكن نأمل أن نصل إلى النهائي".

وشدد "المشاركة في هذه البطولة تعني الكثير للنادي. إنها بطولة كبيرة، وذات قيمة لكل لاعب على حدة، ولكن أيضًا كنادي، وللجماهير. إنها حلم كبير. أن نكون على بعد مباراة واحدة من النهائي هو أمر تاريخي للجميع".

واختتم "أعتقد أنه سيكون أمرًا رائعًا للغاية. إنه حلم تحقق لبعض اللاعبين أن يكونوا على هذا المسرح الكبير. أعلم أن البعض كانوا هناك من قبل، ولكن إذا نظرت إلى الفريق بأكمله، فهناك الكثير من المتعطشين لرؤية هذه المواعيد الكبرى، والملاعب، والجماهير وبالطبع المباريات التاريخية، لذلك سيكون الأمر مذهلاً".

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الأهلي وسام أبو علي
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