رغم عودة الوصل.. شباب الأهلي يحصد لقب السوبر الإماراتي للمرة السابعة
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 00:35
كتب : FilGoal
حقق شباب الأهلي لقب كأس السوبر الإماراتي للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على الوصل.
وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، وتوج شباب الأهلي بفضل التفوق في ركلات الترجيح بنتيجة 4-1.
وشارك شباب الأهلي كونه وصيفا للدوري، فيما خاض الوصل المباراة بصفته بطلا للثنائية المحلية.
وتقدم شباب الأهلي عن طريق جيليريمي بالا ولوكا ميليفوفيتش في الدقيقتين 45+2 و53.
وأعاد فابيو ليما الوصل للقاء بفضل هدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 58 ثم من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.
شباب الأهلي بطلاً للسوبر في ليلة كروية مثيرة #الرياضة_اليوم #الوصل_شباب_الأهلي#كأس_سوبر_إعمار 🏆#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/eZzNz2uKkI— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 13, 2024
وعزز شباب الأهلي الرقم القياسي في البطولة لـ 7 ألقاب في صالحه مقابل 5 للعين و4 للوحدة.
وتوج باولو سوزا باللقب الأول له مع شباب الأهلي، إذ يقود البرتغالي الفريق فنيا منذ يونيو الماضي.