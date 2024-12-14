رغم عودة الوصل.. شباب الأهلي يحصد لقب السوبر الإماراتي للمرة السابعة

حقق شباب الأهلي لقب كأس السوبر الإماراتي للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على الوصل.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، وتوج شباب الأهلي بفضل التفوق في ركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

وشارك شباب الأهلي كونه وصيفا للدوري، فيما خاض الوصل المباراة بصفته بطلا للثنائية المحلية.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق جيليريمي بالا ولوكا ميليفوفيتش في الدقيقتين 45+2 و53.

وأعاد فابيو ليما الوصل للقاء بفضل هدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 58 ثم من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

وعزز شباب الأهلي الرقم القياسي في البطولة لـ 7 ألقاب في صالحه مقابل 5 للعين و4 للوحدة.

وتوج باولو سوزا باللقب الأول له مع شباب الأهلي، إذ يقود البرتغالي الفريق فنيا منذ يونيو الماضي.