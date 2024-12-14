رفض استئناف برشلونة بشأن إيقاف فليك

رفضت رابطة الدوري الإسباني استئناف نادي برشلونة بشأن إيقاف هانز فليك المدير الفني للفريق.

واستئنف النادي الكتالوني على قرار إيقاف المدرب الألماني لمباراتين، إلا أن تم رفض الاستئناف مع تأكيد القرار الصادر مسبقا بإيقافه مباراتين.

الإيقاف جاء بعد طرد المدرب الألماني خلال مواجهة برشلونة مع ريال بيتيس في الجولة الماضية بالدوري الإسباني.

وتعرض فليك للطرد بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لبيتيس ضد برشلونة اعترض عليها فليك.

وبذلك سيغيب فليك عن مباراتي برشلونة المقبلتين في الدوري ضد ليجانيس وأتليتكو مدريد ولن يتواجد على دكة برشلونة في الدوري خلال العام الجاري.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه ليجانيس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وقال فليك للصحفيين عقب المباراة: "لم أقل للحكم أي شيء ولم أعترض، حكام الفيديو استغرقوا وقتا طويلا لتقرير أمر ركلة الجزاء، وهذا يعني أن الكرة كانت مشكوك في أمرها".

واختتم "ركلة الجزاء أثارت غضبي، رد فعلي كان بسبب الوقت الطويل لتقرير صحتها".

وتعرض فليك للطرد لأول مرة مع برشلونة عقب احتساب ركلة الجزاء لبيتيس.

كما ارتفع رصيد بيتيس للنقطة 21 في المركز 11.