رئيس بشكتاش يحلم بضم صلاح

يتمنى حسين يوجال رئيس بشكتاش التركي المؤقت ضم محمد صلاح نجم ليفربول لصفوف فريقه.

محمد صلاح النادي : ليفربول بشكتاش

وتولى يوجال المنصب خلفا لحسن آرات الذي تقدم باستقالته.

وصرّح يوجال لقناة TRT Spor التركي: "أمنيتي أن أضم محمد صلاح، هذا هو حلمي".

وأضاف "بشكتاش يحتاج لتدعيمات، وسنعزز الفريق بصفقتين أو 3 في يناير المقبل وسيكون ذلك بنظام الإعارة".

وأكمل "سنحتاج لإنهاء تعاقد عدة لاعبين وسنعمل على ذلك".

ويحتل بشكتاش المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 14 مباراة بفارق 13 نقطة عن جالاتاسراي المتصدر.

وينتهي تعاقده صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع لناديه.

وسبق أن ارتدى أحمد حسن ومحمد النني قميص النسور التركية من قبل.