إنتركونتيننتال - منافس الأهلي.. باتشوكا الشاب تحت قيادة "جوارديولا أوروجواي"

ساعات تفصل الأهلي عن لقاء باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي ضمن سلسلة كأس إنتركونتيننتال 2024.

حقق باتشوكا مفاجأة مدوية يوم الأربعاء الماضي بعدما تفوق على بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية بثلاثية دون مقابل في دربي الأمريكيتين.

تأثر الفريق البرازيلي بضغط المباريات في الجزء الأخير من الموسم والوصول قبل يوم واحد فقط من المباراة وهو ما استغله باتشوكا وانتصر ليضرب موعدا مع الأهلي.

FilGoal.com يصبحكم في رحلة سريعة للتعرف على فريق باتشوكا قبل لقاء الأهلي

توج باتشوكا بلقب كأس أبطال كونكاكاف 2024 في يونيو الماضي متفوقا على كولمبوس كرو بطل الدوري الأمريكي آنذاك.

بطولة حصدها بفضل تألق الفنزويلي سولمون روندون الذي ساهم بـ 10 أهداف في 8 مباريات خاضها مع الفريق قاريا بتسجيل 9 وصناعة 1.

فيما احتل المغربي أسامة الإدريسي قائمة التمريرات الحاسمة في المسابقة برصيد 6 تمريرات حاسمة بالإضافة لهدف.

بعد شهر من التتويج القاري بدأ الفريق موسمه المحلي في الدوري المكسيكي والذي جاء ضعيفا للغاية.

🔙 Champions Cup 2024 🤩 Salomón Rondón & Pachuca 🔵⚪️ pic.twitter.com/0AXpzSst3o — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2024

مسيرة محلية ضعيفة

في يوليو الماضي بدأ الموسم الجديد من الدوري المكسيكي، وكعادة المسابقات اللاتينية فإن الموسم منقسم لمرحلتين.

وبدأ باتشوكا مرحلة أبرتورا للموسم الجاري بطريقة سلبية للغاية.

فخاض الفريق 17 مباراة سجل خلالها 3 انتصارات فقط وتعادل في 4 وخسر 10.

الفريق سجل 20 هدفا كخامس أضعف هجوم ومنها 5 أهداف لسولمون روندون هداف الفريق المخضرم.

وجاءت الأهداف الـ 20 من أصل 242 تسديدة منها 71 بين القائمين والعارضة أي أن الفريق يسجل هدفا كل 3.5 فرصة.

دفاعيا استقبل باتشوكا 29 هدفا كرابع أضعف دفاع في الدوري المكسيكي الموسم الماضي.

ولا يعتمد باتشوكا بشكل دائم مع جييريمو ألمادا المدير الفني على الكرات الطويلة إذ أرسل 783 تمريرة طولية من أصل 1332 في 17 مباراة بمتوسط 46 كرة طولية في اللقاء الواحد حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري المكسيكي.

ويعد الفريق الأكثر حصولا على بطاقات ملونة الموسم الجاري برصيد 51 بطاقة بواقع 45 صفراء و6 حمراء، وهم ثاني أكثر فريق ارتكابا للأخطاء بعدد 214 خطأّ بواقع 12 خطأ لكل مباراة.

وبالفعل خلال مواجهة بوتافوجو ارتكب الفريق 15 خطأ وتحصل لاعبوه على 3 بطاقات صفراء مقابل 1 لبوتافوجو.

المدير الفني

تولى الأوروجوياني جييريمو ألمادا تدريب الفريق منذ ديسمبر 2021 وخلال تلك الفترة توج بلقبي الدوري المكسيكي 2023 وكأس أبطال كونكاكاف 2024.

وخلال 135 مباراة قادها فيها "توزوس" حقق الفوز في 66 وتعادل في 26 وخسر 40.

ويعتمد الفريق على خطة 4-2-3-1 في أغلب مبارياته وهو ما ظهر به الفريق في مواجهة بوتافوجو، ويتميز أسلوب المدير الفني بالهجوم والديناميكية والاعتماد على الضغط العالي.

وأطلقت عليه الصحافة في بلده لقب "بيب جوارديولا الأوروجواياني".

ووفقا لتقرير سابق لصحيفة "آس" فإنه يمتلك قدرات في وضع اللاعبين في الحالة الذهنية الصحيحة في فترة قصيرة من الزمن.

وهو ما يفسر أداء الفريق الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ 32 يوما قبل لقاء بوتافوجو وكيف ظهر بشكل مغاير عما قدّم محليا مؤخرا.

If you've seen his goal, you'll understand why Oussama Idrissi was crowned the @aramco #PlayerOfTheMatch! 😳🌟 A sublime performance in the FIFA Derby of the Americas! 🏆🌎 pic.twitter.com/2wAPd2DYFw — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 12, 2024

تحول الفريق أيضا لخطط أخرى منها 4-4-2 و5-3-2 و4-3-3 لكن تظل خطة 4-2-3-1 هي الأمثل للفريق والأكثر ظهورا في المباريات.

ويتمسك المدرب بخططه دائما فسبق له أن صرّح: "بغض النظر عن المنافس الذي سنلعب ضده، سنلعب بأسلوبنا المعتاد. لا يمكننا تغييره اعتمادا على الخصم. إذا لعبنا ضد ريال مدريد غدا، فسنلعب بنفس الطريقة كما هو الحال دائما".

المدرب البالغ 55 عاما أعلن أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري عن باتشوكا بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 رغم أن عقده ممتد حتى 2026.

كما سبق أن ترشح لتدريب منتخب المكسيك في بداية العام الماضي لكن دون أن تتطور الأمور، وأيضا الإكوادور.

وبشكل سريع فإن ألمادا بدأ مسيرته التدريبية رفقة فريق ريفر بليت الأوروجوياني ومعه فاز بجائزة أفضل مدرب بفضل خطة 4-4-2 وفاز في 70 مباراة من 135.

وفي 2015 أصبح مدربا لبرشلونة الإكوادوري وتحول لخطة 4-2-3-1 ففاز في 98 مباراة من 193 وحصد لقب الدوري الإكوادوري وفاز بجائزة أفضل مدرب للعام.

وبعد 4 مواسم خاض تجربة جديدة في المكسيك بتدريب سانتوس لاجونا لكنه خسر نهائي بطولة كلاوسورا 2021 وعقب إقالته أصبح مدربا لباتشوكا وخسر أيضا نهائي بطولة كلاوسورا 2022 لكنه حقق لقب 2023 ما منحه المشاركة القارية ثم التتويج الأبرز في مسيرته.

المعدل العمري

في المكسيك وضعت رابطة الدوري قانونا لتطوير الشباب وزيادة مشاركتهم وتحفيز الأندية وهو ضرورة مشاركة اللاعبين المولودين في عام 2005 مثل مونتيل كحد أدنى 1000 دقيقة على مدار الموسم.

وتخصم من الأندية 3 نقاط في النهاية إذا لم تحقق الحد الأدنى.

وباتشوكا لم يكن قلقا بهذا الشأن على الإطلاق، حيث شارك 13 لاعبا شابا في أكثر من 3000 دقيقة قبل 4 مباريات على نهاية الدوري.

وهو أكثر نادي اعتمادا على اللاعبين الشباب تحت 23 عاما بـ 4537 دقيقة.

CONMEBOL CHAMPIONS v CONCACAF CHAMPIONS! 🌎 The FIFA Derby of the Americas was always going to be special! 🏆 pic.twitter.com/uDw0wu3k2P — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 12, 2024

ويمتلك فريق باتشوكا ثاني أصغر متوسط عمري في الدوري المكسيكي الموسم الحالي بـ 25.8 عاما.

كما وصل لربع نهائي الموسم الماضي من الدوري المكسيكي بمتوسط عمري يبلغ 23.8 عاما فقط.

واستطاع جييريمو ألمادا من تكوين فريق شاب غزا القارة ويواصل إكمال المسيرة، وأبرز تلك الأسماء هو إلياس مونتيل لاعب الوسط البالغ 19 عاما.

وصرّح ألمادا من قبل قائلا بهذا الشأن: "العمر لا يعني أي شيء على أرض الملعب. الأمر كله يتعلق باحتلال مركز الصدارة واللعب كفريق وتقديم أفضل ما لدينا".

مونتيل صاحب الـ 19 عاما الذي ظهر في يوليو 2023 مع باتشوكا لأول مرة أصبح من أبرز لاعبي الفريق، كما ساهم أيضا في فوز منتخب المكسيك تحت 20 عاما ببطولة كونكاكاف على حساب أمريكا.

وقال عقب التتويج: "العمل الذي قمت به مع ألمادا والإيمان الذي يوليه هو وفريق الإدارة لي يجعلني أشعر وكأنني في بيتي ويسمح لي بتقديم أفضل ما لدي".

لويس ألمادا مدرب شباب باتشوكا هو شقيق جييريمو مدرب باتشوكا وساهم في تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول عقب التتويج بدوري الشباب مثل جايل ألفاريز وأوين جونزاليس وسيرخيو هيرنانديز.

ويعد بريان جونزاليس -صاحب التمريرة الحاسمة لهدف الإدريسي ضد بوتافوجو- هو أكثر لاعب شاب خاض عدد دقائق في الفريق ويليه مونتيل.

وبدأ جونزاليس صاحب الـ 21 عاما اللعب كجناح أيسر لكن أصبح مؤخرا تحت قيادة ألمادا ظهير وبفضل ذلك حصل على استدعاء لمنتخب المكسيك الأول.

إجمالا الفريق يضم 14 لاعبا بعمر 23 عاما وأقل في قائمته المكونة من 30 لاعبا، فيما يتواجد 7 لاعبين فوق الـ 30 عاما في قائمة الفريق 3 منهم تنتهي عقودهم بنهاية العام الجاري.

نجوم الفريق

بالطبع الفنزويلي المخضرم سولمون روندون هداف منتخب بلاده التاريخي والذي سبق له اللعب أيضا في الدوري الإنجليزي والروسي والأرجنتيني الاسم الأبرز.

صاحب الـ 35 عاما سجل 26 هدفا في 45 مباراة في باتشوكا ما يجعل تلك التجربة الرابعة له على المستوى التهديفي.

فسجل مع وست بروميتش الإنجليزي 28 هدفا ونفس الرصيد مع زينيت الروسي و27 هدفا مع مالاجا الإسباني.

ويحتاج على الأقل لهدفين ليصبح باتشوكا التجربة التهديفية الأفضل له في مسيرته.

¡Rondón, el goleador del torneo, abre el marcador de la #EpicFinal! ⚽🙌 pic.twitter.com/QK8iAFFjk7 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) June 2, 2024

كما ينضم له المغربي أسامة الإدريسي الذي يخوض تجربة مختلفة بعدما لعب من قبل لأندية لفينيورد وإشبيلية وأعاد إحياء مسيرته في المكسيك مجددا.

ومعه سجل 11 هدفا وصنع 19 في 53 مباراة منذ انضمامه في سبتمبر 2023.

وتربط بعض التقارير مؤخرا رحيل المغربي في محاولة من النادي للاستفادة ماديا من انتقاله قبل نهاية عقده في يونيو المقبل.

كذلك يبرز الكولومبي نيلسون ديوسا الذي سجل الهدف الثاني لباتشوكا ضد بوتافوجو.

صاحب الـ 24 عاما انضم مقابل 1.3 مليون في يناير الماضي للفريق المكسيكي وساهم منذ ذلك الحين في 16 هدفا خلال 47 مباراة.

الآن يسعى كل من الأهلي وباتشوكا لحصد لقبا ثانيا في النسخة الحالية من كأس إنتركونتيننتال 2024، والهدف بعدها سيكون أكبر بمواجهة ريال مدريد على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر الجاري في النهائي.