وكيله: جوميز اشترى زجاجات مياه للفريق لعدم توافر أموال.. وحقيقة التفاوض مع بابافاسيليو

أقر كريم أبو سليمان وكيل أعمال جوزيه جوميز المدير الفني السابق لـ الزمالك أنه اشترى زجاجات مياه للفريق لعدم توافر أموال.

وقال أبو سليمان لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم يطلب جوميز على الإطلاق إبعاد شخص معين في الإدارة عن اتخاذ أي قرارات".

وأضاف "اشترى جوميز بعض زجاجات المياه من ماله الخاص خلال أحد المباريات الودية الأخيرة لعدم توافر أموال".

وأنهى حديثه قائلا: "لم تحدث أي مفاوضات من قبل الزمالك مع بابافاسيليو مدرب الاتحاد السكندري".

وأوضح أبو سليمان في وقت سابق عن سبب رحيل المدرب البرتغالي إلى الفتح السعودي.

وقال لقناة إم بي سي: "الأزمة المالية وتأخر مستحقاته ومستحقات اللاعبين كانت السبب الرئيسي في رحيل جوميز عن الزمالك".

وكشف عن قيمة المستحقات المتأخرة لجوميز: "المدرب كان له مستحقات متأخرة تبلغ 3 شهور بالإضافة إلى شهر مكافأة السوبر الإفريقي".

وأشار وكيل جوميز أن المدرب تلقى أكثر من عرض قبل الموافقة على عرض الفتح السعودي: "جوزيه جوميز تلقى عرضين من ناديين إيرانيين وأكثر من عرض سعودي في بداية الموسم".

وعدد أبو سليمان أسبابا أخرى لرحيل المدرب عن الزمالك: "جوميز طلب لاعبين للتعاقد معهم بالاسم وكانوا متاحين للانضمام للزمالك، مثل أوفي إيجاريا، ومودو بارو".

وأضاف: "جوميز قرر الرحيل عن الزمالك قبل مباراة إنييمبا بـ5 أيام، ولا يحتاج وكلاء لتسويقه في السعودية، تلك هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها في الدوري السعودي".

ويلعب الجامبي مودو بارو في مركز الجناح الأيسر مع نادي أهلي جدة ويبلغ من العمر 31 عاما

وسبق وأن لعب مودو بارو في أندية سوانزي ونوتنجهام فورست وبلاكبيرن وليدز وريدينج في إنجلترا.

بينما لعب دينيزيل سبور وسيفاس سبور في تركيا، وجيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

وأخيرا انضم مودو بارو لصفوف أهلي جدة في أول تجربة عربية.

ويرتبط مودو بارو بتعاقد مع أهلي جدة حتى صيف 2025.

أما أوفي إيجاريا الجناح الإنجليزي فخضع لفترة اختبار مع نادي الزمالك للانضمام في صفقة انتقال حر قبل أن يعلن النادي عدم تعاقده مع اللاعب.

وكان إيجاريا لاعبا حرًا ولا يملك عقدا منذ نهاية تعاقده مع ريدنج في ديسمبر 2023، وكان يحق له التوقيع مع أي فريق في أي وقت.