سيتواجد أخيرا.. مدرب أودينيزي يعلن جاهزية سانشيز لمواجهة نابولي

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 22:49

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

أعلن كوستا رونيايتش المدير الفني لـ أودينيزي جاهزية أليكسيس سانشيز لمواجهة نابولي.

ويستعد أودينيزي لمواجهة منافسه نابولي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي: "أخيرا سانشيز سيكون معنا ضد نابولي".

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وأضاف "هذه أخبار رائعة، سنرى ما إذا كان بإمكانه اللعب لبضع دقائق، فهذا يعتمد على عدة عوامل".

وأتم "لقد عاد إلى المجموعة، حتى لو لم يكن في أفضل حالاته بعد، لكنه سيكون في القائمة لمواجهة نابولي".

وسيكون سانشيز في مواجهة أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي حاليا، ومدرب اللاعب التشيلي سابقا في إنتر.

ولم يلعب سانشيز مطلقا مع أودينيزي خلال الموسم الجاري، بسبب انضمامه للفريق مصابا قبل بداية الموسم الحالي.

وعاد سانشيز مرة أخرى بعد 13 عاما، إذ يعتبر أودينيزي الفريق الأوروبي الذي يلعب له المهاجم التشيلي.

ورحل سانشيز إلى برشلونة في 2011 من أودينيزي مقابل 26 مليون يورو.

وطوال هذه الفترة المهاجم البالغ من العمر 35 عاما في أرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر مرتين ومارسيليا.

وشارك سانشيز في 33 مباراة الموسم الماضي مع إنتر وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

وحصل سانشيز على بطولة الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي مع إنتر الموسم الماضي.

الدوري الإيطالي نابولي أودينيزي أليكسيس سانشيز
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