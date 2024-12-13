مؤتمر موتا: يجب أن نمحي فوزنا على مانشستر سيتي ونركز في مواجهة فينيسيا

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

تياجو موتا

أكد تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس أن على فريقه محو الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه فينيسيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "لدينا نفس الاحترام للخصم. الفكرة هي الدخول إلى الملعب وتقديم أفضل ما لدينا بإصرار وتواضع وقوة".

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وأضاف "في الشوط الأول ضد مانشستر سيتي ارتكبنا بعض الأخطاء، مما منح الخصم بعض الفرص، وكان لا ينبغي أن يحدث ذلك، بينما لعبنا في الشوط الثاني بشكل أفضل بكثير".

وشدد "كنا نستحق الفوز على مانشستر سيتي، أنه جزء من الماضي، والآن يجب أن نمحيه ونركز على مباراة فينيسيا".

وأنهى حديثه قائلا: "لعب دوشان فلاهوفيتش مباراة رائعة خاصة في الشوط الثاني، ليس فقط بسبب الهدف، لكن بسبب أيضا الأداء الذي قدمه".

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يتذيل فينيسيا الترتيب برصيد 9 نقاط.

ولن يتواجد موتا على مقاعد بدلاء يوفنتوس بسبب الإيقاف بعد الطرد في مباراة بولونيا الماضية في الدوري.

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