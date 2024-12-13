مدرب ساوثامبتون: 21 مليون لا تكفي قدم لاعبنا اليسرى للانتقال إلى مانشستر يونايتد

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

تايلر ديبلينج - ساوثامبتون

أقر راسل مارتن المدير الفني لـ ساوثامبتون أن مانشستر يونايتد لن يحصل على القدم اليسرى لـ تايلر ديبلينج لاعب الفريق مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد ساوثامبتون لمواجهة منافسه توتنام في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال مارتن خلال مؤتمر صحفي: "سمعت شائعات عن استعداد مانشستر يونايتد لإرسال عرض بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني لتايلر ديبلينج، لست متأكدا من أنهم سيحصلون على قدمه اليسرى حتى بهذا المبلغ".

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وأتم "عرضنا عليه عقدا جديدا وجيد جدا، لكن لم نتوصل إلى اتفاق مع وكيله حتى الآن".

وينتهي عقد الجناح الإنجليزي في صيف 2027.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 16 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وتكون ديبلينج في ساوثامبتون، إلا أنه انتقل إلى تشيلسي في صيف 2022، ولعب لفريق تحت 18 عاما.

ورحل ديبلينج إلى تشيلسي مقابل 1.7 مليون يورو، لكنه عاد إلى ساوثامبتون مرة أخرى في نفس العام.

واستمر ديبلينج في فريق القديسين من 2022 حتى الآن دون الانتقال إلى أي فريق آخر.

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