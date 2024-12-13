بعد 12 يوما.. تقرير: خروج بوفي من المستشفى

خرج إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا من المستشفى بعد 12 يوما من سقوطه مغشيا عليه ضد إنتر ميلان.

وحسب موقع توتو ميركاتو ويب، فإن اللاعب الإيطالي خرج من المستشفى بعد أيام من إجراء عملية جراحية لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب قابل للإزالة.

وأفاد الموقع أن اللاعب يرغب في زيارة اللاعبين في مركز التدريبات خلال أقرب فرصة.

ولا تسمح قواعد الدوري الإيطالي باستخدام اللاعبين لجهاز تنظيم ضربات القلب، ولذلك لن يلعب بوفي مجددا قبل إزالة الجهاز.

يذكر أن كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك قام بزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه خلال فنلندا ببطولة يورو 2020، لكنه عاد وشارك مع عدة أشهر.

إريكسن وقتها كان لاعبا في صفوف إنتر ولم يتمكن من اللعب في الدوري الإيطالي بعد تركيب الجهاز، بعدها فسخ عقده مع النيراتزوي وانضم إلى برنتفورد وعاد للمشاركة في المباريات.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المباراة لوقت لاحق وعدم استكمالها الأحد.

وخرج لاعبي الفريقين من أرض الملعب بعد نقل بوفي للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.