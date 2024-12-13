Gaming – بطاقتان في يوم واحد لـ صلاح في FC 25

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

أصدرت لعبة FC 25 بطاقتين لـ محمد صلاح نجم ليفربول في نفس اليوم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحصل محمد صلاح اليوم الجمعة على جائزتي أفضل لاعب عن شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي وكذلك في ليفربول.

وبحصول الهداف المصري على أفضل لاعب في الشهر صدرت بطاقة خاصة لصلاح ظهر اليوم تصل طاقتها لـ 90.

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وتتاح بطاقة لاعب الشهر لمدة 30 يوما في التحديات وتتطلب إكمال 8 تحديات للحصول عليها.

وتقدر قيمة البطاقة لـ 460 ألف كوين.

كما صدرت بطاقة أخرى في الثامنة مساءً لصلاح تصل طاقتها لـ 91 ضمن حدث Globetrotters.

ويمكنك شراء البطاقة أو الحصول عليها عن طريق الباقات المختلفة طيلة مدة الحدث والذي سينتهي الجمعة المقبل 20 ديسمبر في الثامنة مساءً أيضا.

ومع صدور البطاقة الجديدة فإن قيمتها تصل لما يفوق 4 ملايين و600 ألف كوين، وبالطبع مع الوقت ستتراجع قيمة شراء البطاقة.

وبذلك صدر لصلاح 5 بطاقات مختلفة في نسخة FC 25 حتى الآن وهي البطاقة الذهبية وفريق الأسبوع ولاعب الشهر وحدث "توتال راش" و "Globetrotters".

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