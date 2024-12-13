Gaming – بطاقتان في يوم واحد لـ صلاح في FC 25

أصدرت لعبة FC 25 بطاقتين لـ محمد صلاح نجم ليفربول في نفس اليوم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وحصل محمد صلاح اليوم الجمعة على جائزتي أفضل لاعب عن شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي وكذلك في ليفربول.

وبحصول الهداف المصري على أفضل لاعب في الشهر صدرت بطاقة خاصة لصلاح ظهر اليوم تصل طاقتها لـ 90.

وتتاح بطاقة لاعب الشهر لمدة 30 يوما في التحديات وتتطلب إكمال 8 تحديات للحصول عليها.

Simply the best 👏 @MoSalah is your November @PremierLeague Player of the Month. pic.twitter.com/9iF5EUVYUD — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) December 13, 2024

وتقدر قيمة البطاقة لـ 460 ألف كوين.

كما صدرت بطاقة أخرى في الثامنة مساءً لصلاح تصل طاقتها لـ 91 ضمن حدث Globetrotters.

Greatness that spans the globe. Globetrotters have touched down in #FC25's Ultimate Team: A celebration of stars from around the footballing world featuring increased Chemistry with Club, Nation, and League all now giving 2 chem points. Find out more: https://t.co/C9JjgKOORm pic.twitter.com/MZHWWQIQm4 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) December 13, 2024

ويمكنك شراء البطاقة أو الحصول عليها عن طريق الباقات المختلفة طيلة مدة الحدث والذي سينتهي الجمعة المقبل 20 ديسمبر في الثامنة مساءً أيضا.

ومع صدور البطاقة الجديدة فإن قيمتها تصل لما يفوق 4 ملايين و600 ألف كوين، وبالطبع مع الوقت ستتراجع قيمة شراء البطاقة.

وبذلك صدر لصلاح 5 بطاقات مختلفة في نسخة FC 25 حتى الآن وهي البطاقة الذهبية وفريق الأسبوع ولاعب الشهر وحدث "توتال راش" و "Globetrotters".