مؤتمر أرتيتا: موقف جابريل وكالافيوري من مواجهة إيفرتون.. والتدعيم في الشتاء

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 20:13

كتب : FilGoal

جابرييل مدافع أرسنال أمام سبورتنج لشبونة

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن موقف جابريل ماجاليس وريكاردو كالافيوري من المشاركة ضد إيفرتون.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "تدعيمات في الشتاء؟ لا أتوقع أن يكون شهر يناير مزدحما للغاية، لكن في بعض المفاجآت تحدث دائما، آمل أن نستعيد بعض اللاعبين في الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة:
أرسنال يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش أرسنال يهزم موناكو بثلاثية ويواصل التقدم في دوري أبطال أوروبا أرتيتا: أرسنال يعيش وضعا صعبا.. وافتقدنا الأساس الذي استندنا عليه الموسم الماضي عقدة لندنية؟ أرسنال يهدر نقطتين بالتعادل مع فولام

وأضاف "تدرب جابريل ماجاليس مع الفريق ومن الممكن أن يكون متاحا ضد إيفرتون".

وأكمل "وعلى الجانب الآخر من المؤسف أن ريكاردو كالافيوري ليس جاهزا بعد".

وتابع "ميرينو وأوديجارد ورايس أعتقد أنهم يستطيعون اللعب معا بشكل جيد، سيلعبون مرة أخرى بالتأكيد في المستقبل القريب".

وواصل "الثلاثي ذكي للغاية ويحبون اللعب من أجل الفريق، لدينا لاعبين يمكنهم السيطرة على الكرة في مساحات ضيقة، أوديجارد استثنائي في الضغط العالي وتوقيت قراراته".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا لا أدير أمر التعاقد مع مدير رياضي جديد، هذا الشيء متروك للنادي من أجل الرد".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف.

بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.

أرسنال ميكيل أرتيتا الدوري الإنجليزي كالافيوري جابريل
نرشح لكم
ظهرت الحقيقة.. والد موكوكو "المزيف" يكشف سر تزوير أوراقه في فضحية مدوية مؤتمر ماريسكا: لهذا السبب نحن لا ننافس على الدوري.. وأهم شيء فعله جاكسون مؤتمر بوستيكوجلو: ليس لدي وقت لرد فعل فيرنر.. وهذه النوعية ليست مناسبة لنا مؤتمر أموريم: مانشستر سيتي أفضل منا.. وحقيقة تفاوضه معي لخلافة جوارديولا قائمة ريال مدريد – أنشيلوتي يضم الجميع.. 26 لاعبا في كأس إنتركونتيننتال 2024 مؤتمر جوارديولا: أريد 45 لاعبا.. ولا نفعل أفضل ما لدينا وقرار التدعيم في الشتاء مؤتمر أنشيلوتي: إصابة مبابي ليست خطيرة.. وتشواميني لاعب فريد من نوعه دوري الأمم يحدد مسار الكبار.. قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم
أخر الأخبار
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة باتشوكا في كأس التحدي 11 دقيقة | كأس العالم للأندية
ظهرت الحقيقة.. والد موكوكو "المزيف" يكشف سر تزوير أوراقه في فضحية مدوية 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: موقف جابريل وكالافيوري من مواجهة إيفرتون.. والتدعيم في الشتاء 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعرض لإصابة قوية.. الدحيل يقصي الوكرة من كأس قطر بمشاركة حمدي فتحي 58 دقيقة | المحترفون
مؤتمر ماريسكا: لهذا السبب نحن لا ننافس على الدوري.. وأهم شيء فعله جاكسون ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بوستيكوجلو: ليس لدي وقت لرد فعل فيرنر.. وهذه النوعية ليست مناسبة لنا ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح لاعب شهر نوفمبر في ليفربول: الأهم أن الفريق يحقق الانتصارات والآن نفهم بعض أكثر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تبرعه لنادي طفولته.. بني عبيد يشكر محمد عاطف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية