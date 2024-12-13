مؤتمر أرتيتا: موقف جابريل وكالافيوري من مواجهة إيفرتون.. والتدعيم في الشتاء

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن موقف جابريل ماجاليس وريكاردو كالافيوري من المشاركة ضد إيفرتون.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "تدعيمات في الشتاء؟ لا أتوقع أن يكون شهر يناير مزدحما للغاية، لكن في بعض المفاجآت تحدث دائما، آمل أن نستعيد بعض اللاعبين في الفترة المقبلة".

وأضاف "تدرب جابريل ماجاليس مع الفريق ومن الممكن أن يكون متاحا ضد إيفرتون".

وأكمل "وعلى الجانب الآخر من المؤسف أن ريكاردو كالافيوري ليس جاهزا بعد".

وتابع "ميرينو وأوديجارد ورايس أعتقد أنهم يستطيعون اللعب معا بشكل جيد، سيلعبون مرة أخرى بالتأكيد في المستقبل القريب".

وواصل "الثلاثي ذكي للغاية ويحبون اللعب من أجل الفريق، لدينا لاعبين يمكنهم السيطرة على الكرة في مساحات ضيقة، أوديجارد استثنائي في الضغط العالي وتوقيت قراراته".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا لا أدير أمر التعاقد مع مدير رياضي جديد، هذا الشيء متروك للنادي من أجل الرد".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف.

بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.