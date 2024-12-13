تعرض لإصابة قوية.. الدحيل يقصي الوكرة من كأس قطر بمشاركة حمدي فتحي

أقصى الدحيل منافسه الوكرة من دور نصف نهائي كأس قطر بعد التغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأشواط الإضافية.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي في المباراة حتى الدقيقة 25.

وتعرض فتحي لإصابة قوية في الرأس أثر اصطدام مع أحمد السيد لاعب الدحيل، مما أدى إلى ضرورة استبداله في الدقيقة 25 بعد تدخل الإسعاف.

وسجل أهداف الدحيل كل من بنجامين بوريجايد (2) وإسماعيل علي، بينما أحرز ريكاردو جوميز هدف الوكرة الوحيد.

وافتتح بوريجايد النتيجة لصالح الدحيل في الدقيقة 49 من صناعة مايكل أولونجا.

وتعادل جوميز للوكرة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وحصل عبد العزيز متولي لاعب الوكرة على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الطرد في الدقيقة 93 ليلعب فريقه بـ10 لاعبين.

ووصل الفريقان إلى الأشواط الإضافية، إلا أن الوكرة انهار تماما بـ10 لاعبين، إذ أضاف بوريجايد الهدف الثاني في الدقيقة 108 من صناعة أولونجا أيضا.

وقضى إسماعيل علي على آمال الوكرة تماما في الدقيقة بعدما سجل الهدف الثالث من صناعة لويس ألبيرتو في الدقيقة 111.

وطرد أحمد فاضل لاعب الوكرة في الدقيقة 121، لكن كان انتهى كل شيء تقريبا وحسم الدحيل المباراة وتمكن من الوصول إلى النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الدحيل الفائز من العربي وأم صلال في النهائي.