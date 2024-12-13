مؤتمر ماريسكا: لهذا السبب نحن لا ننافس على الدوري.. وأهم شيء فعله جاكسون

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي عن سبب قوله باستمرار إن فريقه لا ينافس على بطولة الدوري، وعلى الجانب الآخر أوضح أهم شيء فعله نيكولاس جاكسون ضد توتنام.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "أحب التفكير يوما بعد يوم، ولذلك لا أفكر في أمر المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي".

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وأضاف "يمكنك الشعور بالضغط من أجل اللقب، ربما هذا هو السبب وراء قولي إننا لسنا مستعدين لأننا لا نشعر بذلك حاليا".

وأكمل "بينما احتفل الآخرون، نيكولاس جاكسون فعل أهم شيء في مباراة توتنام وهو استعادة الكرة بسرعة بعد تسجيل كول بالمر هدف التعادل وأظهر الجانب الذي يريد الفوز".

وتابع "العديد من اللاعبين الكبار يتمتعون بالهدوء مثل بالمر، يبدو أنهم لا يهتمون بأي شيء، لكن من المؤكد أنه يهتمون، هذه الطريقة تمنحهم الاسترخاء".

وواصل "إنزو فيرنانديز مثالا جيدا للبقية، سبب استبعاده في الماضي كان مجرد قرار فني، في بعض الأحيان عندما تخرج لاعب ما فأنت تحفزه لتقديم شيء إضافي".

وأنهى حديثه قائلا: "اللعب ضد برينتفورد معقد للغاية بسبب طرق لعبه المختلفة التي يمكنه اللعب بها، سنحتاج لجماهيرنا لأنها ستكون مباراة صعبة للغاية ويمكن حسمها بفارق قليل".

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويبتعد عن ليفربول المنقوص منه مباراة بفارق 4 نقاط.

بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

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