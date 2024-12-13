مؤتمر بوستيكوجلو: ليس لدي وقت لرد فعل فيرنر.. وهذه النوعية ليست مناسبة لنا

فتح أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام النار على لاعبه تيمو فيرنر بسبب سوء مستواه في مباراة الفريق ضد رينجرز في الدوري الأوروبي.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه ساوثامبتون في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال بوستيكوجلو خلال مؤتمر صحفي: "لم أنتقد فيرنر، الأمر كان تقييما لأدائه فقط، كان يجب أن يكون أفضل ضد رينجرز".

وأضاف "رد فعل فيرنر؟ لم يعد لدي وقت لهذا النوع من الأشياء، نحن في معركة ولن أقلق بشأن غرور الناس المكسور، توتنام يريد النجاح فقط".

وشدد "إذا كان هناك شخص ما في غرفة تغيير الملابس يتمتع باللياقة البدنية والقدرة على المساهمة ويشعر أنه يحتاج لشيء إضافي، فهو ليس مناسبا لنا".

وأكمل "أدرك أن كل شيء الآن يتعلق بفيرنر، لكنه لم يدخل الموسم معنا بعد، سنعاني إذا لم يقدم كل لاعب ما لديه، لأننا نملك عددا معينا من اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "ساوثامبتون يلعب كرة قدم مثيرة للغاية، أعتقد أن مدربه سيشعر بالإحباط لأن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على ذلك أو تحقيق الانتصارات".

ويحتل توتنام المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يتذيل ساوثامبتون الجدول بخمس نقاط.