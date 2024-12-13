مؤتمر بوستيكوجلو: ليس لدي وقت لرد فعل فيرنر.. وهذه النوعية ليست مناسبة لنا

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو

فتح أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام النار على لاعبه تيمو فيرنر بسبب سوء مستواه في مباراة الفريق ضد رينجرز في الدوري الأوروبي.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه ساوثامبتون في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال بوستيكوجلو خلال مؤتمر صحفي: "لم أنتقد فيرنر، الأمر كان تقييما لأدائه فقط، كان يجب أن يكون أفضل ضد رينجرز".

أخبار متعلقة:
سون: أشعر أنني خذلت توتنام أمام تشيلسي السر في تغيير حذاء كوكوريا.. تشيلسي يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويقتنص الوصافة سبورت: توتنام يزاحم برشلونة على مهاجم ليل بالمر: لهذا السبب سددت ركلة الجزاء "بانينكا" ضد توتنام

وأضاف "رد فعل فيرنر؟ لم يعد لدي وقت لهذا النوع من الأشياء، نحن في معركة ولن أقلق بشأن غرور الناس المكسور، توتنام يريد النجاح فقط".

وشدد "إذا كان هناك شخص ما في غرفة تغيير الملابس يتمتع باللياقة البدنية والقدرة على المساهمة ويشعر أنه يحتاج لشيء إضافي، فهو ليس مناسبا لنا".

وأكمل "أدرك أن كل شيء الآن يتعلق بفيرنر، لكنه لم يدخل الموسم معنا بعد، سنعاني إذا لم يقدم كل لاعب ما لديه، لأننا نملك عددا معينا من اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "ساوثامبتون يلعب كرة قدم مثيرة للغاية، أعتقد أن مدربه سيشعر بالإحباط لأن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على ذلك أو تحقيق الانتصارات".

ويحتل توتنام المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يتذيل ساوثامبتون الجدول بخمس نقاط.

توتنام الدوري الإنجليزي ساوثامبتون أنجي بوستيكوجلو تيمو فيرنر
نرشح لكم
ظهرت الحقيقة.. والد موكوكو "المزيف" يكشف سر تزوير أوراقه في فضحية مدوية مؤتمر أرتيتا: موقف جابريل وكالافيوري من مواجهة إيفرتون.. والتدعيم في الشتاء مؤتمر ماريسكا: لهذا السبب نحن لا ننافس على الدوري.. وأهم شيء فعله جاكسون مؤتمر أموريم: مانشستر سيتي أفضل منا.. وحقيقة تفاوضه معي لخلافة جوارديولا قائمة ريال مدريد – أنشيلوتي يضم الجميع.. 26 لاعبا في كأس إنتركونتيننتال 2024 مؤتمر جوارديولا: أريد 45 لاعبا.. ولا نفعل أفضل ما لدينا وقرار التدعيم في الشتاء مؤتمر أنشيلوتي: إصابة مبابي ليست خطيرة.. وتشواميني لاعب فريد من نوعه دوري الأمم يحدد مسار الكبار.. قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم
أخر الأخبار
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة باتشوكا في كأس التحدي 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
ظهرت الحقيقة.. والد موكوكو "المزيف" يكشف سر تزوير أوراقه في فضحية مدوية 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: موقف جابريل وكالافيوري من مواجهة إيفرتون.. والتدعيم في الشتاء 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعرض لإصابة قوية.. الدحيل يقصي الوكرة من كأس قطر بمشاركة حمدي فتحي 57 دقيقة | المحترفون
مؤتمر ماريسكا: لهذا السبب نحن لا ننافس على الدوري.. وأهم شيء فعله جاكسون ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بوستيكوجلو: ليس لدي وقت لرد فعل فيرنر.. وهذه النوعية ليست مناسبة لنا ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح لاعب شهر نوفمبر في ليفربول: الأهم أن الفريق يحقق الانتصارات والآن نفهم بعض أكثر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تبرعه لنادي طفولته.. بني عبيد يشكر محمد عاطف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية