بعد تبرعه لنادي طفولته.. بني عبيد يشكر محمد عاطف

تقدم مجلس إدارة نادي بني عبيد بالشكر إلى محمد عاطف لاعب الزمالك بعد تبرعه بطاقم ملابس لفريق الناشئين.

وكتب النادي عبر صفحته على فيسبوك "يتقدم مجلس إدارة بني عبيد برئاسة مكرم رضوان بكل الشكر والتقدير للاعبنا السابق محمد عاطف لدعمه فريق الناشئين وتبرعه بطاقم ملابس".

وأتم "دعم عاطف المستمر ماديا ومعنويا، في لافتة طيبة من نجم كبير، في إطار حرصنا على الحفاظ على العلاقة الطيبة مع كل أبناء نادينا الذين رفعوا بني عبيد عاليا في كل أنحاء الجمهورية".

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مسيرته الكروية في بني عبيد قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي ومنه إلى بلطيم.

وفي صيف 2022 رحل عاطف إلى نادي طنطا، حتى تمكن الزمالك من ضمه في شتاء 2024.

ولم يلعب عاطف مع الزمالك في الموسم الحالي سوى 13 دقيقة مع بطولة الكنفدرالية.

وإجمالا، لعب عاطف مع الزمالك في 11 مباراة وسجل مرة واحدة بمجموع دقائق 629 دقيقة.

ولعاطف قصة مثيرة وقت تواجده مع الإسماعيلي، تعرف عليها من هنا.