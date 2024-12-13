كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف النهائي بطولة إفريقيا

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 18:17

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي كرة سلة

تأهلت سيدات الأهلي لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة بالفوز على CNSS الكونغولي.

وتقام بطولة إفريقيا لسيدات الكرة السلة في السنغال.

وانتصرت سيدات الأهلي بنتيجة 89 - 36 ليواصلن المشوار نحو اللقب القاري.

وتنتظر سيدات الأهلي الفائز من مباراة ريج الرواندي وداكار السنغال للقائه في المربع الذهبي.

وستقام مباراة نصف النهائي غدا السبت في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي حال تأهلن للنهائي سيُلعب يوم الأحد 15 ديسمبر.

وتأهلت سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة من مرحلة المجموعات.

وجاءت قائمة سيدات سلة الأهلي: ‏دينا عمرو - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - تمارا نادر - نادين سلعاوي - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ماركيز - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجوين سيني.

يذكر أن سبورتنج السكندري حامل اللقب في آخر نسختين ودع من دور المجموعات ويلعب على المراكز الترتيبية من التاسع إلى الثاني عشر.

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