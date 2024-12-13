مؤتمر أموريم: مانشستر سيتي أفضل منا.. وحقيقة تفاوضه معي لخلافة جوارديولا

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

شدد روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن منافسه في المدينة ذاتها مانشستر سيتي أفضل من فريقه.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي: "لم يتحدث معي مانشستر سيتي لخلافة جوارديولا أبدا، عندما فاوضني مانشستر يونايتد كان هو خياري الوحيد".

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وأضاف "لا أفكر إطلاقا في أداء مانشستر سيتي المتعثر، سنواجه خضما قويا وأنا أركز أكثر على المشاكل التي نعاني منها، ونحن لدينا الكثير منها هنا، أفكر فيما يجب أن نفعله للفوز على سيتي".

وأكمل "الفوز على مانشستر سيتي 4-1 مع سبورتنج لشبونة لن يكون له أي تأثير على الدربي، الفرق الكبيرة يمكنها الرد في أي لحظة، وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك".

وشدد "أرى مانشستر سيتي أفضل منا في جانب قراءة المباريات والطريقة التي يلعب بها وكذلك الثقة، لكن سنحاول الفوز بطريقتنا".

وتابع "خطأ أونانا في مباراة فيكتوريا بلزن؟ تعامل مع مواقف كهذه من قبل، لذلك يجب أن نعمل على هذا الأمر".

وواصل "نحن نحاول البناء كثيرا من حارس المرمى، ضد بلزن عانينا قليلا وعندما حاولنا حدث الخطأ، لكن في النهاية نجحنا في المباراة ليس كما حدث ضد نوتينجهام فورست، ساعدنا أونانا كما هو فعل معنا في الماضي".

وأنهى حديثه قائلا: "جوني إيفانس عاد إلى التدريبات ولا يوجد غياب لأي لاعب، نحن مستعدون للفوز بالمباراة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز 13 برصيد 19 نقطة.

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