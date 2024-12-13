Gaming - ميسي يظهر في فورتنايت
الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 17:49
كتب : FilGoal
يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي في لعبة "فورتنايت".
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
وسيكون متاحا اللعب بـ "سكن" ميسي في اللعبة بدءا من اليوم الجمعة 13 ديسمبر.
وسيظهر ميسي بـ 2 "سكن" في اللعبة، تحت اسمي Streetwear Spark Messi and Lionel Messi.
Live the Legend.
Tonight⚽ pic.twitter.com/gu10P0RGkS— Fortnite (@FortniteGame) December 13, 2024
ولم يتحدد بعد إلى أي تاريخ سيبقى "سكن" ميسي متاحا لشرائه من متجر اللعبة.
ولا يعد ميسي أول لاعب كرة قدم يظهر في اللعبة بل سبقه كل من هاري كين ونيمار وماركو رويس في السنوات الماضية.
ودائما ما تعتمد لعبة فورتنايت على استخدام شخصيات متنوعة لإثراء اللعبة.
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