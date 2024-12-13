مؤتمر جوارديولا: أريد 45 لاعبا.. ولا نفعل أفضل ما لدينا وقرار التدعيم في الشتاء

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 17:46

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه في حاجة إلى 45 لاعبا في الفريق بسبب الإصابات التي يعاني منها.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "التصرف العنصري ضد كايل ووكر غير مقبول على الإطلاق، ومرفوض لأي إنسان، لسوء الحظ هذا يحدث كثيرا في هذا العالم".

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وأضاف "الدربي عاطفي بالنسبة للجماهير، لكن للاعبين كلما كنت أقل عاطفية كلما كنت أفضل".

وشدد "مانويل أكانجي سيغيب بسبب الإصابة التي يعاني منها في الحوض".

وأكمل "نريد دائما أن نفعل أفضل ما لدينا، وعندما لا يحدث ذلك، نشعر بعدم الارتياح، نحن بحاجة إلى الاستمرارية وتقليص عدد الأخطاء، لكن سعيد بالطريقة التي نلعب بها".

وواصل"لا، لن ندعم الفريق بلاعبين في الشتاء المقبل، أريد عودة لاعبي فريقي مثل بداية الموسم، يؤسفني أنهم غير متاحين لي الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "جدول المباريات هو مشكلة، فريقي يعاني من إصابات أكثر من أي وقت مضى، أفكر أنني في حاجة إلى فريق يتكون من 45-50 لاعبا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز 13 برصيد 19 نقطة.

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