كرة يد - خالد فتحي رئيسا للاتحاد المصري حتى 2028

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 17:36

كتب : محمد سمير

الاتحاد المصري لكرة اليد

أصبح خالد فتحي رئيسا لاتحاد كرة اليد حتى 2028.

وحصل فتحى على 35 صوتا مقابل حصول محمد الأمين على 27 في الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة.

وشهدت الجمعية العمومية لكرة اليد تواجد 71 ناديا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

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وإليكم قائمة المجلس الجديد لاتحاد اليد

رئيس اتحاد اليد: خالد فتحي

نائب رئيس اتحاد اليد: خالد ديوان

أمين صندوق: نبيل خشبة

الأعضاء مجلس الإدارة:

عبير عقيل

عمرو فتحي

أحمد زقزوق

خالد صالح

عمرو العدل

محمد جمال هليل

خالد فتحي سبق له ارتداء قميص الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد كلاعب، وهو أيضا والد يحيى خالد لاعب منتخب مصر وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وعمل من قبل كعضو مجلس إدارة وأمين صندوق في منطقة القاهرة ورئيس لجنة التسويق في الاتحادين المصري والعربي.

كما شغل منصب نائب مدير بطولة العالم 2021 والتي أقيمت في مصر.

كرة يد الاتحاد المصري لكرة اليد خالد فتحي
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