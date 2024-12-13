مؤتمر أحمد الشناوي: الترجي متمرس في إفريقيا.. وبيراميدز حديث العهد ولكن

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على جاهزية فريقه قبل خوض الماجهة المرتقبة ضد الترجي التونسي.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال الشناوي لاعب بيراميدز في مؤتمر صحفي:"الترجي فريق قوي ومتمرس لكن بيراميدز رغم حداثة عهده إلا أنه يمتلك من اللاعبين والخبرات ما يمكنه بالعودة من تونس بنتيجة إيجابية".

وأضاف "تعرضت لنزلة برد شديدة غيبتني عن مباراة دجوليبا بالجولة الماضية، ولكني الآن في حالة جيدة وأي لاعب سيشارك مع الفريق سيظهر أفضل ما لديه".

ويتساوى الترجي مع بيراميدز في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

وكان الترجي قد تعادل مع ساجرادا الأنجولي خارج ملعبه في الجولة الثانية.