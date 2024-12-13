دوري السيدات - مسار يلحق بالأهلي الخسارة الأولي بثلاثة أهداف

ألحقت سيدات مسار أول خسارة بسيدات الأهلي دوري الكرة النسائية في المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع الـ12 لدوري السيدات على ملعب الأهلي في التجمع الخامس.

وحققت سيدات مسار الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1.

ورفعت سيدات مسار رصيدهن من النقاط إلى 21 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني، فيما توقف رصيد سيدات الأهلي عند 30 نقطة من 11 مباراة في الصدارة.

سيدات الأهلي حققن الفوز في 10 مباريات سابقة، قبل تلقي خسارة اليوم.

ولم تتلق سيدات الأهلي سوى هدفين طوال 10 مباريات سابقة قبل استقبال 3 أهداف في مباراة اليوم.

فريق مسار حامل لقب ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، غاب عن المشاركة في مباريات الدوري بسبب المشاركة في بطولة إفريقيا والحصول على الميدالية البرونزية.

تقدمت سيدات الأهلي في الدقيقة الخامسة عن طريق الأمريكية ميا داردن بعد انفرادها بالمرمى.

وردت سيدات مسار سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 9 عن طريق مهيرة علي من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 27 سجلت حسنات أبامبا الهدف الثاني بعد مهارة رائعة ومرور من دفاع الأهلي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجلت نيونكورو الهدف الثالث لمسار لتقضي على آمال سيدات الأهلي في العودة.

فريق مسار يوقف قطار الأهلي بالفوز 3-1 في دوري الكرة النسائية 🔥⚽ إليكم الأهداف كاملة 📽️👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/T0Zao0N9CZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 13, 2024

وفي مباراة أخرى بدوري السيدات تعادل المقاولون وإنبي 1-1 في إطار الجولة ذاتها.