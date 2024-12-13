تحديد موعد سفر حسين لبيب وزيزو للمغرب لحضور حفل جوائز كاف 2024

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 17:04

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو - شيكابالا

يتوجه حسين لبيب نادي الزمالك وأحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق إلى المغرب فجر يوم الإثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وينافس الزمالك على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا بعدما حصد بطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

وينافس أحمد سيد "زيزو" على جائزة أفضل لاعب داخل القارة مع حسين الشحات لاعب الأهلي ورونوين ويليامز حارس صنداونز الجنوب إفريقي.

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ومن المقرر أن يٌقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش بالمغرب، يوم الإثنين المقبل.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وكان بيرسي تاو جناح الأهلي قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

وسبق وأن حصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة "أربع مرات" وأحمد حسن ومحمد الشناوي من مصر.

أفضل ناد

وتواجد فريقا الأهلي والزمالك في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024.

ويتنافس الثنائي المصري مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد حصل على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2023.

أحمد السيد زيزو الزمالك جوائز كاف
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