إنتركونتيننتال - مؤتمر كولر: لا نريد العودة بأيدي فارغة إلى القاهرة.. وينقصنا اللقب العالمي

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إن فريقه لا يريد العودة بأيدي فارغة مرة أخرى إلى القاهرة.

وأكد كولر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باتشوكا: "ينقصنا اللقب العالمي، ومباراة الغد هي الخطوة الأولى في هذا الطريق، مباراة ستفتح لنا الباب نحو هذا اللقب الدولي، لا نريد أن نعود بأيدي فارغة مرة أخرى إلى القاهرة، والخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

ويلتقي الأهلي أمام باتشوكا في تمام السابعة مساء السبت، على ملعب 974 في مباراة كأس التحدي في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

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وشارك الأهلي مرتين في كأس العالم للأندية تحت قيادة كولر، حصل على المركز الرابع في بطولة 2022 بعد خسارة مواجهة المركز الثالث أمام فلامنجو بنتيجة 4-2، فيما حقق البرونزية في بطولة 2023 بالفوز على حساب أوراوا ريدز الياباني 4-2.

وأشار كولر إلى مشاركتي الأهلي السابقتين: "لعبنا مباريات جيدة في المشاركتين السابقتين ولكن كان ينقصنا بعض الأشياء للفوز".

وأضاف كولر: "الخبرة لا تكفي للفوز بالمباراة علينا أن نؤدي بشكل قوي للحصول على فرصة الوصول للمباراة النهائية، سنلعب أمام فريق قوي كما رأينا في مباراة بوتافوجو، كانوا ملتزمون ومتماسكون".

وعن جمهور الأهلي، قال كولر: "كلي أمل أن يكون هناك جمهور كبير وحاشد في المباراة، وسأكون سعيدا بامتلاء الاستاد كما حدث في القاهرة".

وأضاف: "مشجعو الأهلي هم سبب كبير في نجاحنا، وإن هناك حضور للمشجعين في أي مباراة فهو أمر مهم ولكنه ليس الحاسم للنتيجة.. لسنا نادي صغير وإنما نادي كبير والتشجيع أمر مهم جدا بالنسبة لنا".

وعن فوز باتشوكا أمام بوتافوجو، علق كولر: "بوتافوجو كان المرشح للفوز في المباراة، ولكن الأمر لا يكون دائما كما نتنبأ، رأينا باتشوكا كيف كان فريقا ممتاز، وهذا حافز إضافي لكل نلعب بقوة أكبر لنصل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد."

وفاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ليتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

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