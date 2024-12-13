إنتركونتيننتال - مؤتمر الشناوي: الثأر من باتشوكا بعد 16 عاما؟ لا نفكر في الماضي.. ونستهدف النهائي

يرى محمد الشناوي قائد الأهلي أن فريقه يضع كامل تركيزه على مواجهة باتشوكا المرتقبة دون الالتفات للمباراة التاريخية التي جمعت الفريقين قبل 16 عاما.

وتتجدد المواجهة عقب مرور 16 عاما، إذ جمعت كأس العالم للأندية 2008 مباراة بين الأهلي وباتشوكا في 13 ديسمبر.

ويوم 14 ديسمبر 2024 يلعب الفريقان مجددا لكن هذه المرة ليست في اليابان لكن بالعاصمة القطرية الدوحة وتحديدا على ملعب 974.

وكان الأهلي متقدما على باتشوكا بهدفين دون مقابل خلال الشوط الأول، لكن نجح الفريق المكسيكي في العودة بالشوط الثاني وخطف التعادل.

وقال محمد الشناوي حارس الأهلي في مؤتمر صحفي: "تعاهدنا جميعا قبل مباراة العين الإماراتي على بذل قصاري جهدنا من أجل لعب نهائي هذه البطولة. الآن لدينا مباراة صعبة أمام خصم قوي علينا تخطيه من أجل تحقيق هدفنا".

وأجاب "الثأر من باتشوكا بعد 16 عاما؟ نحن لا نفكر في الماضي هدفنا كما ذكرت الوصول للمباراة النهائية. نتحدث قليلا عن مباراة باتشوكا السابقة ولكن تركيزنا الكامل على مواجهة الغد".

وتابع "تفاعلنا مع أهداف باتشوكا في بوتافوجو وخاصة الهدف الأول، لأن أي هدف جميل يخطف الأنظار ويجعلك تتفاعل معه، دائما نعد أنفسنا لمواجهة أي خصم"

وأتم "إذا نجحنا في التتويج بلقب كأس إنتركونتيننتال سيكون اللقب الأفضل في تاريخ الأهلي، لذلك سنبذل قصاري جهدنا من أجل إسعاد جماهيرنا".

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.