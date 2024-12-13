إنتركونتيننتال - مؤتمر مدرب باتشوكا: الأهلي يلعب بشراسة.. ولن نهدر طاقتنا في أمور خارج الملعب

حذر جييرمو ألمادا مدرب باتشوكا المكسيكي من خطورة الأهلي قبل خوض المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 غدا السبت.

وقال ألمادا في مؤتمر صحفي: "الأهلي فريق رائع ويلعب بطريقة شرسة تطلب مننا التركيز الكامل وتقديم أفضل مستوى ممكن".

وأجاب "يومين راحة فقط قبل المباراة؟ سنهدر الطاقات والوقت إذا فكرنا في هذه الأمور، علينا التركيز بشكل كامل على المباراة لأن الخصم سيفعل ذلك أيضا".

وتغلب باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل في دربي الأمريكيتين أول أمس الأربعاء.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.