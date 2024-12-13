إنتركونتيننتال - مهاجم باتشوكا: نحتاج للفوز على الأهلي لتحقيق المسار الذي رسمناه

يثق سالومون روندون لاعب باتشوكا في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء غدا السبت في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وقال روندون عبر موقع فيفا: "كنا نعرف كيف ننهي مباراة بوتافوجو عندما تسنح لنا الفرص. كنا شديدي التركيز عندما كان الأمر يتطلب ذلك".

وأضاف "الفوز على بوتافوجو خطوة ويتبقى لنا خطوة الفوز على الأهلي في المسار الذي رسمناه، وهو أن نكون قادرين على مواجهة ريال مدريد".

وأتم "هناك عوامل كانت في صالحنا وحظينا بفرصة الاستفادة منها أمام بوتافوجو، والآن ليدنا مواجهة قوية آخرى أمام الأهلي".

وتغلب باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل في دربي الأمريكيتين ونجح روندون في تسجيل الهدف الثالث.

وسبق وأن لعب روندون لأندية لاس بالماس ووست بروميتش ونيوكاسل وإيفرتون.

وخاض روندون 115 مباراة بقميص منتخب فنزويلا ونجح في تسجيل 45 هدفا.

وفاز باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما الأهلي فتأهل بعد الفوز على حساب العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في كأس القارات الثلاث.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.