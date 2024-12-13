حمدي فتحي أساسي أمام الدحيل في نصف نهائي كأس قطر
الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 15:41
كتب : FilGoal
يشارك حمدي فتحي بشكل أساسي في تشكيل فريق الوكرة لمواجهة الدحيل في نصف نهائي بطولة كأس نجوم قطر.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
وتأهل الوكرة إلى نصف النهائي بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية.
ويبدأ كأس نجوم قطر بمجموعتين في الدور الأول ليتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وواجه الوكرة متصدر المجموعة الثانية فريق الأهلي صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، ونجح في الفوز 3-1، ليتأهل لمواجهة الدحيل.
ويلتقي مساء اليوم العربي أمام أم صلال في نصف النهائي الآخر بكأس نجوم قطر.
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