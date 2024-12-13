حمدي فتحي أساسي أمام الدحيل في نصف نهائي كأس قطر

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 15:41

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

يشارك حمدي فتحي بشكل أساسي في تشكيل فريق الوكرة لمواجهة الدحيل في نصف نهائي بطولة كأس نجوم قطر.

وتأهل الوكرة إلى نصف النهائي بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية.

ويبدأ كأس نجوم قطر بمجموعتين في الدور الأول ليتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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وواجه الوكرة متصدر المجموعة الثانية فريق الأهلي صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، ونجح في الفوز 3-1، ليتأهل لمواجهة الدحيل.

ويلتقي مساء اليوم العربي أمام أم صلال في نصف النهائي الآخر بكأس نجوم قطر.

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حمدي فتحي الوكرة كأس نجوم قطر
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