مؤتمر أنشيلوتي: إصابة مبابي ليست خطيرة.. وتشواميني لاعب فريد من نوعه

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي ليست خطيرة ولكنه سيغيب عن مواجهة رايو فايكانو.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة في مباراة أتالانتا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "إصابة مبابي ليست خطيرة، لن يكون معنا أمام رايو فايكانو، لكنه سيسافر إلى قطر (كأس إنتركونتيننتال) وهناك، سنقيم وضعه".

وينتظر ريال مدريد بطل أوروبا الفائز من لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي لمواجهته في النهائي يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل في قطر.

وتأتي الإصابة في الوقت الذي يعيش فيه اللاعب أياما إيجابية بقميص الملكي بعدما سجل ضد جيرونا وأتالانتا.

وسيكون أسوأ سيناريو محتمل هو تأخر عودة الفرنسي للمشاركة في المباريات يوم 3 يناير المقبل عندما يواجه فالنسيا في الدوري الإسباني.

وأضاف أنشيلوتي "تنتظرنا مواجهة صعبة، لقد عانينا ضد رايو فايكانو كثيرا في مباريات سابقة. إنهم يلعبون بشكل جيد وبشكل مكثف، لكننا واثقون بأنفسنا".

وتابع "فينيسيوس بالنسبة لنا، فهو لا يزال الأفضل في العالم. كامافينجا بخير، وسيكون متاح غدا أمام رايو فايكانو".

وأوضح "تشواميني كقلب دفاع أكثر من كونه لاعب خط وسط؟ أول شيء يجب أن أفعله هو أن أشكره على التزامه. لقد قدم أداء جيدا للغاية أمام أتالانتا وجيرونا، وليس من قبيل الصدفة أننا فزنا معه في المباراتين".

وأكمل "مع الأخذ في الاعتبار أن هذا ليس مركزه، لكنه يلعب هناك من أجل الفريق. إنه لاعب محور أساسي، فريد من نوعه، لكننا في حالة طوارئ حالياً".

وأجاب "جوارديولا؟ أنا لا أقدم له أي نصيحة. رأيي فيه لا يتغير بسبب النتائج الأخيرة، لقد كان مبتكرا، يمكننا التحكم في أشياء كثيرة، لكن نتائج المباريات ليست من ضمنها".

وفشل مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في الفوز الذي لم يتحقق سوى في مباراة وحيدة في آخر 10 مباريات بكافة البطولات.

كما فشل مانشستر سيتي في الفوز للمباراة للمباراة الثالثة على التوالي في دوري الأبطال بعد الخسارة أمام سبورتنج لشبونة 4-1، وتعادل أمام فينورد 3-3، وأخيرًا الخسارة أمام يوفنتوس 2-0.