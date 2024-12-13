دوري الأمم يحدد مسار الكبار.. قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

أقيمت بمدينة زيوريخ السويسرية قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويشهد مونديال 2026 زيادة عدد المنتخبات الأوروبية إلى 16 مقعدا، بعد زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48.

وتم تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ54 إلى 12 مجموعة، تضم أول 6 مجموعات 4 فرق، فيما تضم المجموعات الـ6 الأخرى 5 فرق.

وضم التصنيف الأول المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى 4 فرق يتبعوهم في الأفضل تصنيفا في أوروبا وهم: إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا.

وستخوض المنتخبات الثمانية المتأهلة مباراة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في مارس 2025 ليحدد على أساسها موقف كل فريق في مجموعات تصفيات المونديال، قبل أن يستكموا مشوار دوري الأمم الأوروبية في يونيو لتحديد بطل نسخة 2024 - 2025.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: (الفائز من ألمانيا × إيطاليا) - سلوفاكيا - أيرلندا الشمالية - لوكسمبورج

المجموعة الثانية: سويسرا - السويد - سلوفينيا - كوسوفو

المجموعة الثالثة: (الخاسر من البرتغال × الدنمارك) - اليونان - أسكتلندا - بيلاروسيا

المجموعة الرابعة: (الفائز من فرنسا × كرواتيا) - أوكرانيا - أيسلندا - أذربيجان

المجموعة الخامسة: (الفائز من إسبانيا × هولندا) - تركيا - جورجيا - بلغاريا

المجموعة السادسة: (الفائز من البرتغال × الدنمارك) - المجر - جمهورية أيرلندا - أرمينيا

المجموعة السابعة: (الخاسر من هولندا × إسبانيا) - بولندا - فنلندا - ليتوانيا - مالطا

المجموعة الثامنة: النمسا - رومانيا - البوسنة والهرسك - قبرص - سان مارينو

المجموعة التاسعة: (الخاسر من ألمانيا × إيطاليا) - النرويج - الكيان الصهيوني - إستونيا - مولدوفا

المجموعة العاشرة: بلجيكا - ويلز - مقدونيا الشمالية - كازاخستان - ليشتنشتاين

المجموعة الحادية عشر: إنجلترا - صربيا - ألبانيا - لاتفيا - أندورا

المجموعة الثانية عشر: (الخاسر من فرنسا × كرواتيا) - التشيك - مونتينجرو - جزر الفارو - جبل طارق

وستبدأ مرحلة المجموعات في مارس 2025 وتنتهي في نوفمبر 2025، حيث تتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الـ12 مباشرة إلى كأس العالم.

وستتأهل الفرق الـ12 أصحاب الوصافة إلى جانب أفضل 4 منتخبات متصدرين لمجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024 - 2025 الذين لم يتأهلوا مباشرة إلى كأس العالم كأبطال للمجموعات أو دخلوا التصفيات بالفعل من خلال الوصافة، لتخوض تلك الفرق تصفيات في مارس 2026 لتحديد الـ4 فرق الباقي تأهلهم إلى كأس العالم.