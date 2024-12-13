الأولى.. سلوت مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

حصد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول على جائزة أفضل مدرب عن شهر نوفمبر.

وتفوق أرني سلوت على جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون، وابيان هورزيلر مدرب برايتون.

سلوت حصل على جائزة أفضل مدرب للشهر للمرة الأولى بعدما ترشح للمرة الرابعة على التوالي.

🔴 ليفربول يسيطر على جوائز الشهر صلاح & سلوت 💪 3 مباريات = 3 فوز ✅ أرني سلوت يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوي الإنجليزي الممتاز pic.twitter.com/4g3Km3B4lx — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2024

ولم يفز سلوت بها طوال الأشهر الثلاثة السابقة التي ترشح خلالها للجائزة لكنه حصدها عن شهر نوفمبر.

وقاد سلوت فريقه إلى شهر مثالي بالفوز أمام أستون فيلا 2-0، وأمام برايتون 2-1، وأخيرًا الفوز أمام ساوثهامبتون 3-2

وأنهى ليفربول تحت قيادة سلوت شهر نوفمبر في الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

سلوت يخوض موسمه الأول مع ليفربول بعدما تولى تدريبه خلفا للألماني يورجن كلوب.