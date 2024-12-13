الأولى.. سلوت مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 14:44

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

حصد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول على جائزة أفضل مدرب عن شهر نوفمبر.

وتفوق أرني سلوت على جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون، وابيان هورزيلر مدرب برايتون.

سلوت حصل على جائزة أفضل مدرب للشهر للمرة الأولى بعدما ترشح للمرة الرابعة على التوالي.

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ولم يفز سلوت بها طوال الأشهر الثلاثة السابقة التي ترشح خلالها للجائزة لكنه حصدها عن شهر نوفمبر.

وقاد سلوت فريقه إلى شهر مثالي بالفوز أمام أستون فيلا 2-0، وأمام برايتون 2-1، وأخيرًا الفوز أمام ساوثهامبتون 3-2

وأنهى ليفربول تحت قيادة سلوت شهر نوفمبر في الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

سلوت يخوض موسمه الأول مع ليفربول بعدما تولى تدريبه خلفا للألماني يورجن كلوب.

ليفربول الدوري الإنجليزي سلوت
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