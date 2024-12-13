في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع جروس

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

كريستيان جروس

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك ترشيحا بشأن عودة السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق.

ورحل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك متجها لخوض تجربة الفتح السعودي.

وحسبما علم filgoal.com فإن وكيل جروس قام بعرض المدرب السويسري على إدارة الزمالك التي أبدت ترحيبها بشكل مبدئي مع مقارنته بالسير الذاتية المعروضة من أجل الخيار الأنسب.

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المدرب السويسري لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، وسيقوم جروس بحسم موقفه النهائي اليوم بشأن العودة للتدريب في مصر.

ورحل جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك وأصبح مدربا للفتح السعودي، وسيعوضه بشكل مؤقت أحمد مجدي في منصب الرجل الأول بشكل مؤقت خلال لقاء المصري في الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

ورفض مسؤولو الزمالك التفكير في خيار المدرب المصري.

ويعمل مسؤولو الزمالك على إنهاء ملف المدير الفني منتصف الأسبوع المقبل خاصة مع رحيل أحمد مجدي عقب مباراة المصري ولقيادة الفريق ضد سيراميكا في الدوري يوم 19 ديسمبر الجاري.

وطُرح اسم الثلاثي: أحمد عيد عبد الملك وأمير عزمي وأيمن عبد العزيز لتولي منصب المدرب المساعد، وهو ما سيتحدد وفقا للمدرب الجديد وعدد مساعديه الأجانب.

ووضع الزمالك راتبا يتراوح بين 70-75 ألف دولار شهريا كراتب المدرب الجديد وجهازه الأجنبي، وهو أعلى مما كان يحصل عليه جوميز ومساعديه (65 ألف دولار شهريا).

وارتبط اسم الزمالك وجروس بالعودة مجددا في السنوات الأخيرة بعد رحيله عن تدريب الفريق في 2019.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني.

الزمالك جروس
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