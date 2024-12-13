انتهت قمة دوري السيدات - الأهلي (1)-(3) مسار

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي كرة قدم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ومسار في الأسبوع الـ12 من دوري السيدات.

وتحتل سيدات الأهلي المركز الأول برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، فيما تحتل سيدات مسار أصحاب البرونزية الإفريقية المركز السادس بـ18 نقطة ولكن من 6 مباريات.

يذكر أن سيدات مسار توجن بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

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نهاية المباراة بفوز مسار 3-1 وخسارة سيدات الأهلي أول مباراة في الدوري.

ق 90+4.. جوووووول نيونكورو تضيف الهدف الثالث لمسار.

ق 87.. القائم يمنع حسنات أبامبا من إضافة الهدف الثالث لمسار.

ق 55.. تألق مها الدمرداش حارسة الأهلي بإبعاد تسديدة حسنات أبامبا لاعبة مسار.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مسار 2-1.

ق 27.. جووووول الثاني لمسار عن طريق اللاعبة حسنات أبامبا بعد مهارة رائعة ومرور من دفاع الأهلي.

ق 9.. جووووول التعادل لمسار عن طريق مهيرة علي من ركلة جزاء.

ق 5 .. جوووووول الأمريكية ميا داردن تسجل هدف التقدم لسيدات الأهلي بعد انفرادها بالمرمى

بداية المباراة

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