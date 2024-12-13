وكيل جوميز يكشف سببان لرحيل المدرب عن الزمالك

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 14:26

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

أكد كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز، أن السبب الرئيسي لرحيل المدرب البرتغالي عن تدريب الزمالك هي أزمة المستحقات المتأخرة.

وأوضح أبو سليمان في تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي: "الأزمة المالية وتأخر مستحقاته ومستحقات اللاعبين كانت السبب الرئيسي في رحيل جوميز عن الزمالك".

وكشف عن قيمة المستحقات المتأخرة لجوميز: "المدرب كان له مستحقات متأخرة تبلغ 3 شهور بالإضافة إلى شهر مكافأة السوبر الإفريقي".

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وأشار وكيل جوميز أن المدرب تلقى أكثر من عرض قبل الموافقة على عرض الفتح السعودي: "جوزيه جوميز تلقى عرضين من ناديين إيرانيين وأكثر من عرض سعودي في بداية الموسم".

وعدد أبو سليمان أسبابا أخرى لرحيل المدرب عن الزمالك: "جوميز طلب لاعبين للتعاقد معهم بالاسم وكانوا متاحين للانضمام للزمالك، مثل أوفي إيجاريا، ومودو بارو".

وأضاف: "جوميز قرر الرحيل عن الزمالك قبل مباراة إنييمبا بـ5 أيام، ولا يحتاج وكلاء لتسويقه في السعودية، تلك هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها في الدوري السعودي".

ويلعب الجامبي مودو بارو في مركز الجناح الأيسر مع نادي أهلي جدة ويبلغ من العمر 31 عاما

وسبق وأن لعب مودو بارو في أندية سوانزي ونوتنجهام فورست وبلاكبيرن وليدز وريدينج في إنجلترا.

بينما لعب دينيزيل سبور وسيفاس سبور في تركيا، وجيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

وأخيرا انضم مودو بارو لصفوف أهلي جدة في أول تجربة عربية.

ويرتبط مودو بارو بتعاقد مع أهلي جدة حتى صيف 2025.

أما أوفي إيجاريا الجناح الإنجليزي فخضع لفترة اختبار مع نادي الزمالك للانضمام في صفقة انتقال حر قبل أن يعلن النادي عدم تعاقده مع اللاعب.

وكان إيجاريا لاعبا حرًا ولا يملك عقدا منذ نهاية تعاقده مع ريدنج في ديسمبر 2023، وكان يحق له التوقيع مع أي فريق في أي وقت.

الكونفدرالية الدوري جوميز الفتح السعودي كريم أبو سليمان
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