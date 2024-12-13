السيسي يهنئ السعودية بعد فوزها بتنظيم كأس العالم 2034

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى المملكة العربية السعودية بعد الفوز بتنظيم كأس العالم 2034.

وجاءت تهنئة السيسي للسعودية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك على النحو التالي:

"يطيب لي أن أوجه أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.".

"أسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وأن يكون تنظيم البطولة حدثاً مميزاً يُسجل في تاريخ الرياضة العالمية والعربية".

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا المملكة العربية السعودية حق استضافة كأس العالم 2034، بالتزكية بعد ترشحها وحدها لاستضافة البطولة.

السعودية ستكون أول دولة تستضيف كأس العالم بنظامه الجديد الموسع بمشاركة 48 منتخبا.

مونديال 2026 تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، فيما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بطولة كأس العالم 2030.

وأصحبت السعودية ثالث دولة عربية تحصل على حق استضافة كأس العالم بعد قطر والمغرب.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بالنسخة الأخيرة من كأس العالم والتي أقيمت في قطر عام 2022.

ويشمل ملف السعودية لاستضافة البطولة 15 ملعبا لاستضافة البطوزلة التي يتبقى لها 10 سنوات.

وجاءت قائمة ملاعب كأس العالم 2034 كالتالي:

استاد الملك سلمان

السعة: 92 ألف.

موعد الافتتاح: 2029.

استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

السعة: 70 ألف.

موعد الافتتاح: 2028.

استاد الجوهرة.

السعة: 58 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد أرامكو

السعة: 47 ألف.

موعد الافتتاح: 2026.

استاد جنوب الرياض.

السعة: 47 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد المربع.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد الأمير محمد بن سلمان.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2029.

استاد نيوم

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الأمير فيصل بن فهم.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2027.

استاد ساحل القدية.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد روشن

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد جامعة الملك سعود.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد وسط جدة.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2027.

استاد جامعة الملك خالد.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.