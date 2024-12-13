وكيل كاسترو يكشف حقيقة مقاضاة النصر السعودي

كشف أنطونيو تيسكيرا وكيل أعمال البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السابق حقيقة مقاضاة النادي السعودي بشبب المستحقات المتأخرة.

وذكرت تقارير إعلامية برازيلية أن كاسترو يستعد لمقاضاة النصر بسبب عدم تسلمه مستحقاته كاملة بعد مرور شهرين على مغادرته.

وقال وكيل كاسترو عبر صحيفة الرياضية السعودية: "الأخبار التي تشير إلى تجهيز لويس كاسترو لمستندات لتقديم شكوى رسمية ضد نادي النصر بسبب عدم تسلمه مستحقاته غير صحيحة تماما".

وأضاف "ما يمكنني التأكيد عليه هو أنه اتفق مع النصر على تسوية المستحقات بشكل ودي منذ شهرين".

وكشف "وقعنا اتفاقية بين الطرفين، وهي سرية ولا يمكنني الإفصاح عنها بأي شكل، وجميع ما يقال خلال الساعات الماضية غير دقيق تماما".

ورحل كاسترو عن تدريب النصر في شهر سبتمبر الماضي وتولى ستيفانو بيولي المهمة بدلا منه.

كاسترو تولى تدريب النصر في الصيف قبل الماضي وقاده في 60 مباراة.

وحقق كاسترو مع النصر الفوز في 40، وتعادل 11، بينما تلقى 9 هزائم، وتوج بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.