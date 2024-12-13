إنتركونتيننتال - مدرب الأهلي: جاهزون لمواجهة باتشوكا.. وهذه نقطة قوته

يرى سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، أن التنظيم الفني هو أهم ما يميز فريق باتشوكا المكسيكي قبل مباراة الفريقين المرتقبة.

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 غدا السبت.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وقال سامي قمصان المدرب العام لـ الأهلي عبر موقع ناديه: "جميع اللاعبين جاهزون لمباراة باتشوكا باستثناء محمد عبد الله الذي أثبتت الأشعة إصابته في العضلة الأمامية، وتم قيد سمير محمد بدلا منه في القائمة".

وأضاف "شاهدنا مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في دربي الأمريكتين من ملعب المباراة، الجميع توقع تأهل بوتافوجو، لكن باتشوكا، المنظم من الناحية الفنية والذي يضم عناصر مميزة، نجح في حسم المباراة بنتيجة كبيرة".

وأتم "لاعبو الأهلي يقدرون حجم المسؤولية، وهدفهم تحقيق الفوز بكأس التحدي، والتتويج ببطولة تضاف إلى تاريخهم وإلى دولاب البطولات بالنادي، والوصول لأول مرة إلى نهائي كأس القارات للأندية".

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.