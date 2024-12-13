إنتركونتيننتال - مدرب الأهلي: جاهزون لمواجهة باتشوكا.. وهذه نقطة قوته

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 13:17

كتب : حسام نور الدين

سامي قمصان - حرس الحدود والأهلي

يرى سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، أن التنظيم الفني هو أهم ما يميز فريق باتشوكا المكسيكي قبل مباراة الفريقين المرتقبة.

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 غدا السبت.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

أخبار متعلقة:
السادسة.. محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي إنتركونتيننتال - حسين الشحات: تنتظرنا مهمة صعبة أمام باتشوكا.. ونسعى لحصد لقبين جديدين مران الزمالك - عودة المثلوثي.. ورسالة مجدي للاعبين قبل مواجهة المصري إنتركونتيننتال - الأهلي بالشورت الأسود.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة باتشوكا

وقال سامي قمصان المدرب العام لـ الأهلي عبر موقع ناديه: "جميع اللاعبين جاهزون لمباراة باتشوكا باستثناء محمد عبد الله الذي أثبتت الأشعة إصابته في العضلة الأمامية، وتم قيد سمير محمد بدلا منه في القائمة".

وأضاف "شاهدنا مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في دربي الأمريكتين من ملعب المباراة، الجميع توقع تأهل بوتافوجو، لكن باتشوكا، المنظم من الناحية الفنية والذي يضم عناصر مميزة، نجح في حسم المباراة بنتيجة كبيرة".

وأتم "لاعبو الأهلي يقدرون حجم المسؤولية، وهدفهم تحقيق الفوز بكأس التحدي، والتتويج ببطولة تضاف إلى تاريخهم وإلى دولاب البطولات بالنادي، والوصول لأول مرة إلى نهائي كأس القارات للأندية".

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

الأهلي سامي قمصان إنتركونتيننال
نرشح لكم
مهاجم باتشوكا: نحتاج للفوز على الأهلي لتحقيق المسار الذي رسمناه في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع جروس وكيل جوميز يكشف سببان لرحيل المدرب عن الزمالك نجم الأهلي: توقعت مواجهة ميسي.. ونحلم بالحصول على كأس العالم للأندية السيسي يهنئ السعودية بعد فوزها بتنظيم كأس العالم 2034 إنتركونتيننتال - حسين الشحات: تنتظرنا مهمة صعبة أمام باتشوكا.. ونسعى لحصد لقبين جديدين مران الزمالك - عودة المثلوثي.. ورسالة مجدي للاعبين قبل مواجهة المصري إنتركونتيننتال - الأهلي بالشورت الأسود.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة باتشوكا
أخر الأخبار
سلوت يمدح صلاح: أحد أسباب نظافة شباكنا.. ولا يقلقني موقف عقده 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مهاجم باتشوكا: نحتاج للفوز على الأهلي لتحقيق المسار الذي رسمناه 14 دقيقة | الكرة المصرية
حمدي فتحي أساسي أمام الدحيل في نصف نهائي كأس قطر 34 دقيقة | المحترفون
مؤتمر أنشيلوتي: إصابة مبابي ليست خطيرة.. وتشواميني لاعب فريد من نوعه 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم يحدد مسار الكبار.. قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
الأولى.. سلوت مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع جروس ساعة | الكرة المصرية
مباشر قمة دوري السيدات - الأهلي (1)-(2) مسار.. تألق الحارس ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة