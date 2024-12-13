إنتركونتيننتال - حسين الشحات: تنتظرنا مهمة صعبة أمام باتشوكا.. ونسعى لحصد لقبين جديدين

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة ضد باتشوكا المكسيكي.

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 غدا السبت.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وقال حسين الشحات عبر موقع فيفا: "باتشوكا فريق قوي للغاية، شاهدنا مباراتهم ضد بوتافوجو، لقد سجلوا 3 أهداف خلال ربع ساعة. شخصيا توقعت تأهل باتشوكا، لأن بوتافوجو كان مرهقًا نسبيا بسبب السفر، وتقارب المباريات، وهو أمر ليس من السهل التعامل معه".

وأضاف "نحترم باتشوكا، وسنلعب بكامل تركيزنا حتى نحاول تحقيق الفوز، والوصول للنهائي. طموحنا يتمثل بتحقيق اللقبين، كأس التحدي، وكأس القارات للأندية".

وأتم "فخور بكوني أكثر من يشارك في كأس القارات للأندية، خصوصا أنك تشارك فيها كبطل لقارتك، ثم تواجه في هذه البطولة نجوم رائعين في أندية عملاقة مثل ريال مدريد، وبايرن ميونخ، أو باتشوكا الذي سنواجهه، أو بوتافوجو أو بالميراس الذي واجهناه سابقا. جميعها أندية كبرى".

جناح العين الإماراتي السابق والأهلي الحالي شارك في 16 مباراة سابقة، ويشارك في بطولته السادسة في كأس القارات للأندية 2024 في قطر، حيث سيواجه الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي يوم السبت.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.