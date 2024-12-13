مران الزمالك - عودة المثلوثي.. ورسالة مجدي للاعبين قبل مواجهة المصري

انتظم التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة لمباراة المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وتماثل المثلوثي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وأصيب المثلوثي بكدمة قوية في القفص الصدري بعد تدخل مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وكان حمزة المثلوثي خضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي، قبل المشاركة في مران اليوم بصورة طبيعة.

وعقد أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وحضر الجهاز الفني المؤقت المكون من حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

وأكد أحمد مجدي في حديثه على أهمية مباراة المصري المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد.

وشرح القائم بأعمال المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين قبل انطلاق المران.

ويتقاسم الزمالك والمصري صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط لكل فريق، فيما يحتل إنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.