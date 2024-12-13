إنتركونتيننتال - الأهلي بالشورت الأسود.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة باتشوكا

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس التحدي (نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال)، صباح اليوم الجمعة في حضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتم خلال الاجتماع مراجعة مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة.

ويلتقي الأهلي وباتشوكا في تمام السابعة مساء السبت، على ملعب 974.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي للقميص الأحمر والشورت الأسود والجورب، فيما يرتدي الحارس الطقم الفسفوري.

أما باتشوكا فسيلعب بالزي الأبيض بالكامل والحارس بالطقم البنفسجي.

حضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من خالد مرتجي أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وفاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ليتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.