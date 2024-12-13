مواعيد مباريات الجمعة 13 ديسمبر 2024.. حمدي فتحي في نصف نهائي كأس قطر

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 11:50

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024.

ويواجه الوكرة القطري الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي فريق الدحيل في نصف نهائي كأس قطر، كما تقام مباريات في الدوري الإسباني والإيطالي والألماني.

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الدوري الإسباني

بلد الوليد × فالنسيا .. 10 مساءً وتذاع عبر beIN SPORTS 3 HD

الدوري الإيطالي

إمبولي × تورينو.. 9:45 مساءً وتذاع عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري الألماني

فرايبورج × فولفسبورج .. 9:30 وتذاع عبر beIN SPORTS 5 HD

نصف نهائي كأس قطر

الدحيل × الوكرة .. 4:15 مساءً

الدوري الإسباني مباريات اليوم كأس قطر حمدي فتحي
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