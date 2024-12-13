تخطى صلاح.. مرموش الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 01:12

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

بات الدولي المصري عمر مرموش اللاعب الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا بالمساواة مع هاري كين نجم بايرن ميونيخ.

ووصل مرموش إلى المساهمة رقم 29 خلال الموسم الحالي بعدما سجل هدفا في شباك ليون الفرنسي في الدوري الأوروبي.

وخسر فرانكفورت أمام ليون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

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هدف مرموش في مرمى ليون هو الـ18 له هذا الموسم فيما صنع 11 هدفا ليصل إجمالي مساهماته إلى 29 هدفا.

مرموش عادل رقم هاري كين نجم بايرن ميونيخ الذي ساهم بـ 29 هدفا بعدما سجل 20 هدفا وصنع 9 آخرين.

بينما تخطى مرموش رقم مواطنه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي ساهم بـ28 هدفا، بعدما سجل 16 وصنع 12 هذا الموسم.

مرموش حل بديلا أمام ليون الفرنسي عند الدقيقة 63 بدلا من فارس شيبي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

هدف عمر مرموش في مرمى ليون هو 18 له في 22 لقاء فقط بقميص فرانكفورت هذا الموسم ليحطم بذلك رقمه الشخصي كأكثر موسم سجل فيه أهدافا مع الأندية في جميع المنافسات.

- مرموش سجل دذا الموسم 13 هدفا في الدوري الألماني

- وسجل 4 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي.

- وسجل هدفا في منافسات كأس ألمانيا.

ويلعب مرموش في صفوف فرانكفورت منذ صيف 2023.

وسبق للنجم المصري اللعب لأندية وادي دجلة وفولفسبورج وسانت بولي وشتوتجارت قبل الاستقرار بصفوف آينتراخت فرانكفورت.

محمد صلاح هاري كين عمر مرموش
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