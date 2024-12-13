إنتركونتيننتال - في حضور محتمل للأهلي.. بي إن تبث النهائي عبر قناتها المفتوحة

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 01:08

كتب : FilGoal

بي إن سبورتس

قررت شبكة بي إن سبورتس بث مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال على قناتها المفتوحة.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل في قطر.

وينتظر ريال مدريد بطل أوروبا الفائز من لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيسي في نصف النهائي.

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ووضعت الشبكة القطرية المباراة النهائية ضمن جدول بث القناة المفتوحة يوم الأربعاء المقبل.

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يذكر أن الفائز بلقاء الأهلي وباتشوكا سيحصد كأس التحدي.

وتقام مباراة الأهلي وباتشوكا يوم السبت على ملعب 974 بقطر، لكنها ستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

إلى ذلك، طرحت اللجنة المنظمة لكأس إنتركونتيننتال دفعة جديدة من تذاكر لقاء الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي.

لحجز التذاكر من هنا.

وكان قد تم إعلان طرح تذاكر مواجهة الأهلي بأقل سعر 40 ريال بينما المباراة النهائية أقل سعر للتذكرة بـ 200 ريال.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

بينما أسعار المباراة النهائية بين ريال مدريد والمتأهل كالآتي:

الفئة الثالثة: 200 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 200 ريال

الفئة الثانية: 600 ريال

الفئة الأولى: 1000 ريال.

وفاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ليتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

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