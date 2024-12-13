أسامة إدريسي: ما زلت لا أصدق هدفي في بوتافوجو.. ومباراة الأهلي صعبة ولكن

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

أسامة إدريسي - باتشوكا المكسيكي

يثق المغربي أسامة إدريسي لاعب باتشوكا في قدرات فريقه رغم المواجهة الصعبة المنتظرة أمام الأهلي.

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 يوم السبت المقبل.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

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وقال لاعب باتشوكا عبر موقع فيفا: "مباراة الأهلي بطل إفريقيا صعبة، لكننا جئنا إلى هنا بأحلام، مثل أي فريق آخر. طموحنا هو المنافسة في كل مباراة، وقد فعلنا ذلك أمام بوتافوجو، لقد أظهرنا أننا نمتلك الشخصية والجودة في فريقنا".

وأضاف "ما زلت لا أصدق كيف سجلت هذا الهدف في بوتافوجو، بالتأكيد، يس من السهل القيام بذلك في الملعب أو حتى في التدريبات. إنه أفضل أهدافي على الإطلاق".

وأتم "كانت مفاجأة كبيرة أنني تمكنت من تسجيل هدف كهذا. بالطبع سجلت العديد من الأهداف المماثلة في التدريبات. أنا لاعب يحب المراوغة، لذلك من الطبيعي بالنسبة لي أن أحاول تجاوز لاعب أو اثنين. في هذه الحالة، أعتقد أنني تجاوزت اثنين من اللاعبين وسجلت".

وسجل إدريسي هدفا رائعا في فوز باتشوكا المكسيكي بثلاثية على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ليتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

الأهلي باتشوكا أسامة إدريسي
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