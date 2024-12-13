الدوري الأوروبي - المغربي إجمان يسجل في تعادل رينجرز وتوتنام.. ولاتسيو في الصدارة

اختتم منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت المنافسات استمرار لاتسيو الإيطالي في الصدارة بـ16 نقطة متساويا مع أتليتك بلباو الإسباني.

لاتسيو نجح في تحقيق فوز كبير خارج أرضه أمام أياكس عملاق هولندا بنتيجة 3-1.

أحرز ثلاثية لاتسيو لوم تشاونا في الدقيقة 12، وفيسايو باشيرو في الدقيقة 52، وبيدرو في الدقيقة 77.

فيما سجل هدف أياكس بيرتراند تراوري في الدقيقة 47.

أياكس توقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ11

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جلاسكو رينجرز × توتنام

تعادل توتنام بصعوبة أمام جلاسكو رينجرز بنتيجة 1-1

رينجرز الذي عاد بفوز ثمين في الجولة الماضية على حساب نيس بنتيجة 4-1، تقدم في البداية عن طريق المغربي حمزة إجماني في الدقيقة 47.

المغربي حمزة إجمان كان قد سجل هدفين لفريقه أمام نيس.

وقبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة نجح ديان كولوسيفسكي في إدراك التعادل لـ توتنام.

توتنام رفع رصيده لـ11 نقطة في المركز التاسع، متساويا مع رينجرز في المركز الثامن بنفس الرصيد.

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بورتو × ميتيلاند

حقق بورتو البرتغالي الفوز بثنائية على حساب ميتيلاند الدنماركي بثنائية نظيفة.

سجل هدفي بورتو داني لوودر في الدقيقة 30، وسامو أوموروديون في الدقيقة 56.

بورتو حقق فوزه الثنائي هذا الموسم في الدوري الأوروبي ورفع رصيده لـ8 نقاط في المركز الـ18، فيما توقف رصيد ميتيلاند عند 7 نقاط في المركز 23.

ريال سوسيداد × دينامو كييف

حقق ريال سوسيداد الإسباني فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 3-0.

سجل ثلاثية سوسيداد ميكيل أويارزابال هدفين في الدقيقتين 19 و33، وشيرالدو بيكر في الدقيقة 24.

رفع سوسيداد رصيده لـ10 نقاط في المركز الـ12، فيما لم يجمع دينامو كييف أي نقطة ليقبع في ذيل الترتيب ويودع المنافسات رسميا.

سلافيا براج × أندرلخت

حقق إندرلخت البلجيكي فوزًا على حساب مضيفه سلافيا براج التشيكي بنتيجة 2-1.

سجل هدفي إندرلخت نيلسون أنجولو في الدقيقة 8، وياري فيرشايرن في الدقيقة 31، فيما سجل هدف بطل التشيك توماس شوري في الدقيقة 58.

ورفع بطل بلجيكا رصيده لـ14 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد سلافيا براج عند 4 نقاط في المركز 29.