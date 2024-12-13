الهزيمة الأولى.. مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي

سجل الدولي المصري عمر مرموش في هزيمة فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد ليون الفرنسي.

وخسر فرانكفورت أمام ليون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من المباراة.

وسجل أهداف ليون: ريان شرقي وماليك فوفانا وإرنست نوواما.

فيما سجل أنسجار كناوف وعمر مرموش هدفي فرانكفورت.

الفوز رفع رصيد ليون إلى النقطة 13 في المركز الرابع بالدوري الأوروبي متفوقا بفارق الأهداف على فرانكفورت.

فرانكفورت تلقى الخسارة الأولى في الدور الأول بعدما خاض 5 مباريات سابقة فاز في 4 وتعادل مباراة.

عمر مرموش واصل التألق رغم الهزيمة وسجل هدفه الرابع ليصل للمساهمة السادسة في 6 مباريات (سجل 4 وصنع هدفين).

مرموش حل بديلا عند الدقيقة 63 بدلا من فارس شيبي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

هدف عمر مرموش في مرمى ليون هو 18 له في 22 لقاء فقط بقميص فرانكفورت هذا الموسم ليحطم بذلك رقمه الشخصي كأكثر موسم سجل فيه أهدافا مع الأندية في جميع المنافسات.

- مرموش سجل دذا الموسم 13 هدفا في الدوري الألماني

- وسجل 4 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي.

- وسجل هدفا في منافسات كأس ألمانيا.

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وصف المباراة

بدأ نادي ليون المباراة بضغط هجومي على مرمى فرانكفورت بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وأهدر ألكسندر لاكازيت فرصة محققة للتسجيل بعد انفراد تام بالمرمى.

وجاء رد فرانكفورت سريعا بعدما نجح أنسجار كناوف في تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة مباشرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

10 دقائق كانت كافية ليستعيد ليون توازنه ويسجل هدف التعادل عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 28.

ومع بداية الشوط الثاني سجل ليون هدفين خلال 4 دقائق عن طريق ماليك فوفانا في الدقيقة 50 وإرنست نوواما في الدقيقة 54.

وحل عمر مرموش بديلا في الدقيقة 63 بدلا من الجزائري فارس شيبي.

واستطاع مرموش تسجيل هدف تقليص الفارق بعد كسر مصيدة التسلل في الدقيقة 85.

وحاول مرموش تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لكن دفاع ليون نجح في الحفاظ عن نقاط المباراة كاملة لفريقه.