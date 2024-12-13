الهزيمة الأولى.. مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

عمر مرموش

سجل الدولي المصري عمر مرموش في هزيمة فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد ليون الفرنسي.

وخسر فرانكفورت أمام ليون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من المباراة.

وسجل أهداف ليون: ريان شرقي وماليك فوفانا وإرنست نوواما.

أخبار متعلقة:
مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت أمام ليون في الدوري الأوروبي تقرير: مدرب مرموش السابق يرغب في ضمه مجددا بالدوري الإنجليزي بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع أوجسبورج وبايرن يبتعد بالصدارة عمر مرموش أساسي في تشكيل فرانكفورت لمواجهة أوجسبورج

فيما سجل أنسجار كناوف وعمر مرموش هدفي فرانكفورت.

الفوز رفع رصيد ليون إلى النقطة 13 في المركز الرابع بالدوري الأوروبي متفوقا بفارق الأهداف على فرانكفورت.

فرانكفورت تلقى الخسارة الأولى في الدور الأول بعدما خاض 5 مباريات سابقة فاز في 4 وتعادل مباراة.

عمر مرموش واصل التألق رغم الهزيمة وسجل هدفه الرابع ليصل للمساهمة السادسة في 6 مباريات (سجل 4 وصنع هدفين).

مرموش حل بديلا عند الدقيقة 63 بدلا من فارس شيبي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

هدف عمر مرموش في مرمى ليون هو 18 له في 22 لقاء فقط بقميص فرانكفورت هذا الموسم ليحطم بذلك رقمه الشخصي كأكثر موسم سجل فيه أهدافا مع الأندية في جميع المنافسات.

- مرموش سجل دذا الموسم 13 هدفا في الدوري الألماني

- وسجل 4 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي.

- وسجل هدفا في منافسات كأس ألمانيا.

وصف المباراة

بدأ نادي ليون المباراة بضغط هجومي على مرمى فرانكفورت بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وأهدر ألكسندر لاكازيت فرصة محققة للتسجيل بعد انفراد تام بالمرمى.

وجاء رد فرانكفورت سريعا بعدما نجح أنسجار كناوف في تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة مباشرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

10 دقائق كانت كافية ليستعيد ليون توازنه ويسجل هدف التعادل عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 28.

ومع بداية الشوط الثاني سجل ليون هدفين خلال 4 دقائق عن طريق ماليك فوفانا في الدقيقة 50 وإرنست نوواما في الدقيقة 54.

وحل عمر مرموش بديلا في الدقيقة 63 بدلا من الجزائري فارس شيبي.

واستطاع مرموش تسجيل هدف تقليص الفارق بعد كسر مصيدة التسلل في الدقيقة 85.

وحاول مرموش تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لكن دفاع ليون نجح في الحفاظ عن نقاط المباراة كاملة لفريقه.

مرموش الدوري الأوروبي
نرشح لكم
تخطى صلاح.. مرموش الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفوررت (2)-(3) ليون.. بصمة مصرية مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت أمام ليون في الدوري الأوروبي قرعة دوري أبطال آسيا 2 تسفر عن مواجهة حمدي فتحي أمام التعاون مواعيد مباريات الخميس 12 ديسمبر 2024.. كأس الرابطة ودوري المحترفين ومرموش صلاح التاريخي يقود ليفربول لتجاوز جيرونا ومواصلة صدارة دوري الأبطال صلاح يسجل هدفه الـ50 في دوري الأبطال ويقتحم قائمة العظماء العشرة انتهت في أبطال أوروبا - جيرونا (0)-(1) ليفربول
أخر الأخبار
تخطى صلاح.. مرموش الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنتركونتيننتال - في حضور محتمل للأهلي.. بي إن تبث النهائي عبر قناتها المفتوحة 53 دقيقة | كأس العالم للأندية
أسامة إدريسي: ما زلت لا أصدق هدفي في بوتافوجو.. ومباراة الأهلي صعبة ولكن ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - المغربي إجمان يسجل في تعادل رينجرز وتوتنام.. ولاتسيو في الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
الهزيمة الأولى.. مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
إبراهيم عادل: النني تدخل لإقناع مسؤولي بيراميدز باحترافي.. وتمنيت خوض صلاح للأولمبياد 2 ساعة | الكرة المصرية
رانييري: سعود عبد الحميد مثل الصاروخ 2 ساعة | سعودي في الجول
إنتركونتيننتال – تريزيجيه يزور بعثة الأهلي في قطر 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة