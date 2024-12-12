إبراهيم عادل: النني تدخل لإقناع مسؤولي بيراميدز باحترافي.. وتمنيت خوض صلاح للأولمبياد

كشف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز عن تفاصيل جديدة بشأن عدم إتمام احترافه في نادي خيتافي الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال إبراهيم عبر برنامج كابيتانو مصر: "محمد النني تواصل مع المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز لإقناعه بالسماح لي بالاحتراف ولكن النادي رأى أن ذلك ليس الوقت المناسب".

وأكمل جناح منتخب مصر: "لم يكن أمامي وقت كاف قبل غلق باب الانتقالات ولذلك اتخذت خطوة السفر إلى مدريد لأكون قريبا من خيتافي ولكن لم تكتمل المفاوضات".

وسافر الجناح الدولي إلى إسبانيا من أجل إتمام تعاقده مع خيتافي، لكن بيراميدز رفض العرض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب الرفض هو الخلاف حول المقابل المادي للصفقة، بعدما عرض خيتافي هو 500 ألف دولار للإعارة، فيما طلب بيراميدز مليون دولار للموافقة على عرض الفريق الإسباني، وكذلك اختلف الناديين حول تفاصيل قيمة البيع النهائي للاعب.

وتحدث إبراهيم عادل عن اللعب في حضور الجماهير: "النادي فتح لي الباب لانتقل إلى أي نادي في مصر ولكني أريد الرحيل للاحتراف لأكون مميزًا مثل صلاح ومرموش".

وأضاف "أنتظر مباريات المنتخب لأنها الوحيدة التي أخوض فيها المباريات في حضور الجماهير، تستطيع جذب تحية الجماهير من خلال مهارة في المباراة".

وعن أولمبياد باريس، علق: "جيل أولمبياد باريس لم يكن الأفضل ولكننا كنا قريبين ومساندين لبعض، وجيل أولمبياد طوكيو كان أقوى".

وأتم "كنت أتمنى أن يخوض صلاح أولمبياد باريس معنا".

وقاد إبراهيم عادل المنتخب الأوليمبي لتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس.