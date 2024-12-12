إنتركونتيننتال – تريزيجيه يزور بعثة الأهلي في قطر

حرص محمود حسن "تريزيجيه " لاعب الريان القطري والأهلي السابق على زيارة بعثة المارد الأحمر في الدوحة استعدادًا لخوض مباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي.

ويلعب الأهلي أمام باتشوكا يوم السبت المقبل على استاد 974 بقطر.

ورحب مسؤولو الأهلي بنجم الفريق السابق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الإرسال.

وجاءت زيارة نجم الأهلي السابق لدعم الفريق والاطمئنان على البعثة قبل مباراة كأس التحدي، التي يصعد من خلالها الفائز إلى مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا، في نهائي كأس القارات للأندية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما بديربي الأمريكتين.

ويلعب تريزيجيه منذ بداية هذا الموسم مع فريق الريان القطري.

وانتقل الدولي المصري للريان على سبيل الإعارة من طرابزون سبور التركي.