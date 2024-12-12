إنتركونتيننتال - الشحات: التشبع بالألقاب ليس في قاموس الأهلي.. ولن نشغل أنفسنا بريال مدريد

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 22:47

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان - حسين الشحات

شدد حسين الشحات، لاعب الأهلي على أن لاعبي الفريق لديهم إصرار ‏كبير على تحقيق الفوز بكأس التحدي عند مواجهة باتشوكا المكسيكي، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس ‏القارات للأندية لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 يوم السبت المقبل.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.

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وقال حسين الشحات لاعب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي: "لاعبو الأهلي على قدر المسئولية، ودائما يقدمون صورة مشرفة للنادي في ‏المحافل الكبرى".

وأضاف "ثقتي كاملة بأن شخصية الأهلي ستكون حاضرة بقوة في مباراة كأس ‏التحدي، البطولة الجديدة التي يسعى اللاعبون لإضافتها إلى خزانة البطولات".

وشدد "التشبع بالألقاب ليس موجودا في قاموس لاعبي الأهلي. نحن نبحث دائما عن ‏منصات التتويج للوقوف عليها في كل بطولة نشارك بها، لإسعاد الجماهير".

وتابع "نسير خطوة بخطوة في كل بطولة، ما يشغلنا حاليا هو مباراة كأس ‏التحدي، وبالتأكيد الفائز بها يتوج ببطولة تضاف إلى تاريخه، ولن نشغل أنفسنا بمواجهة ريال مدريد ‏في الوقت الحالي، فالأهم مباراة 14 ديسمبر"

وأتم تصريحاته "أحرص على ‏قراءة القرآن قبل كل مباراة ودائما ما تكون دعوات عائلتي حافزا قويا لي".

ويصارع الأهلي على كأس التحدي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام باتشوكا في المباراة التي ستقام على استاد 974 يوم السبت المقبل.

وفاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ليتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

الأهلي ريال مدريد حسين الشحات
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